La star de Saturday Night Live, James Austin Johnson, est papa ! Le comédien a partagé des photos de son fils nouveau-né sur les réseaux sociaux le mardi 4 janvier, et depuis, il est occupé à faire des blagues sur la paternité. Les fans, amis et collègues envoient toujours leurs vœux à l’acteur.

Johnson a partagé mardi une photo en gros plan de son nouveau fils Homer sur Instagram, ainsi qu’une photo de sa femme tenant le bébé dans ses bras. Sur Twitter, il a posté une autre photo du bébé avec les yeux ouverts, et la légende plus ambitieuse « Stop… #HomerTime ». Johnson a tweeté d’autres blagues sur l’accouchement et la paternité au cours de la dernière semaine environ, attendant clairement ce moment avec impatience. Il a reçu beaucoup d’amour de ses collègues de SNL.

« NOUS AIMONS HOMER !!! » a écrit Aidy Bryant sur la publication Instagram de Johnson. Sarah Sherman a ajouté : « Bonjour Homer !!! » tandis que le comédien Andrew Michaan a écrit : « un bébé bien mérité !!! »

Johnson, 32 ans, est un nouveau venu sur Saturday Night Live cette saison, bien qu’il gagne régulièrement en popularité depuis plusieurs années maintenant. Il est originaire de Nashville, Tennessee, et il a déménagé à Los Angeles, Californie pour poursuivre une carrière dans le divertissement. Selon sa page IMDb, Johnson n’était pas là longtemps avant d’être choisi pour Hail, Caesar !, travaillant avec les frères Coen et certains des plus grands noms de l’industrie.

Johnson a également joué des rôles dans des comédies comme Adam Ruins Everything, Tuca & Bertie et Squidbillies, pour n’en nommer que quelques-uns. Il est également apparu dans Better Call Sall, All Rise et Future Man. Il était dans la distribution de voix du film d’animation de Stephen Colbert Washingtonia l’année dernière, et sera dans la nouvelle sitcom animée Fairview de la même équipe plus tard cette année.

Arrête ……. #HomerTime pic.twitter.com/3oPuhIERov – James Austin Johnson (@shrimpJAJ) 6 janvier 2022

Lorsqu’il a été ajouté à la distribution de SNL à l’automne, Johnson était l’un des nouveaux arrivants qui a particulièrement excité les amateurs de comédie. Il avait été félicité pour son impression de l’ancien président Donald Trump, et il a commencé son temps sur SNL avec une impression du président Joe Biden. Il a ensuite dévoilé son impression de Trump quelques épisodes plus tard.

Le critique d’Entertainment Weekly, Andy Hoglund, a écrit à propos de Johnson : « Il est l’un des nouveaux membres de la distribution les plus excitants depuis des années, un croisement entre Dana Carvey et Darrell Hammond. C’est ce genre de talent. » Bien sûr, Johnson n’est que l’un des nombreux ajouts passionnants à l’émission de variétés cette année, avec Sherman et Aristote Athari.

Saturday Night Live revient de sa pause des vacances le week-end prochain le 15 janvier à 23 h 30 HE sur NBC. On ne sait pas encore si Johnson sera là ou s’il prend un congé pour être avec son bébé.