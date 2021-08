La star de ‘SNL’ nie toute action en justice affirmant avoir agressé sexuellement un fan mineur

L’ancienne star de Saturday Night Live, Horatio Sanz, a nié les allégations dans un nouveau procès selon lequel il aurait agressé sexuellement une fan alors qu’elle était adolescente. La victime a affirmé que Sanz, 52 ans, l’avait pelotée lors d’une soirée Saturday Night Live en mai 2002. Sanz était membre de la distribution SNL de 1998 à 2006 et a récemment joué dans GLOW, The Mandalorian et Duncanville.

La victime présumée, identifiée comme Jane Doe dans le procès, affirme que Sanz lui a tâtonné les seins et les fesses et l’a pénétrée numériquement sans son consentement lors de la fête de 2002, rapporte TMZ. Doe prétend que cela s’est produit quand elle avait 17 ans et devant d’autres employés de NBC. Elle prétend que Sanz lui a donné de l’alcool lors de quelques soirées SNL.

(Photo : Diego Donamaria/. pour SXSW)

Doe affirme qu’elle a commencé à parler à Sanz à l’âge de 15 ans et qu’elle dirigeait un site Web de fans de SNL. Dans le procès, déposé en Pennsylvanie, elle accuse Sanz de l’avoir soignée, d’avoir été affectueuse et affectueuse lorsqu’ils se sont rencontrés en personne. Leurs conversations en ligne ont également pris une “nature de plus en plus sexuelle”, affirme Doe. Elle dit également que Sanz savait qu’elle était mineure lorsqu’elle aurait été agressée sexuellement et que les dirigeants de NBC auraient dû être au courant. Après l’agression présumée, Doe dit qu’elle est devenue déprimée et qu’elle a utilisé des “médicaments dissociatifs” pour se soigner elle-même. Elle a également été hospitalisée pour traitement. Doe cite Sanz, NBCUniversal et SNL Studios comme défendeurs.

En 2019, la femme dit qu’elle a de nouveau rencontré Sanz lors d’un événement comique à New York. Il aurait admis avoir eu du “cybersexe” avec elle et s’être masturbé lors de leurs conversations en ligne. Il lui aurait également dit par SMS qu’il se sentait désolé pour ses actions et qu’il n’était pas la même personne aujourd’hui. “[I] jurer sur une pile de livres d’improvisation … Je suis une personne différente », aurait déclaré Sanz à la femme, selon le procès obtenu par Page Six. « J’avais un vrai problème avec le sexe. J’étais rabougri. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. J’ai passé toute ma vingtaine à essayer d’être drôle. Donc je n’étais pas normal avec les filles.”

Sanz a nié les allégations dans une déclaration par l’intermédiaire de son avocat, Andrew Brettler. Il a qualifié les allégations de « catégoriquement fausses » et de « ridicules ». Selon Brettler, la femme « a demandé » 7,5 millions de dollars à Sanz en échange du silence. “Nous avons, bien sûr, refusé et contesterons vigoureusement ces affirmations totalement sans fondement”, a déclaré Brettler à TMZ.

Sanz a rejoint SNL en 1998 et a été le premier acteur hispanique. Il est parti en 2006, mais est revenu jouer Elton John et l’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique Bill Richardson dans les épisodes de 2007. Il est également apparu dans l’épisode de Noël 2011. Sanz est récemment apparu dans deux épisodes de The Mandalorian et a un rôle dans le prochain film Clifford the Big Red Dog.