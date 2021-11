Sons of Anarchy n’est peut-être plus sur Netflix, mais l’une de ses stars rencontre toujours du succès sur la plateforme. Theo Rossi, qui a joué Juice Ortiz sur SOA, a un rôle dans la nouvelle émission Netflix True Story. La série limitée, qui est dominée par Kevin Hart et Wesley Snipes, est actuellement le titre n ° 1 sur la plate-forme, régnant sur toutes les autres émissions ainsi que sur les films. L’émission parle d’un comédien très célèbre, Kid (Hart), qui se retrouve entraîné dans une situation périlleuse alors qu’il visite sa ville natale de Philadelphie. Snipes joue le frère de Kid, Carlton, et Rossi joue un « super fan » de la mégastar.

C’est loin d’être le premier hit Netflix de Rossi. Il a joué l’antagoniste Hernan « Shades » Alvarez dans la série Marvel Luke Cage, dans ce qui était son plus grand rôle à la télévision depuis Sons of Anarchy. Il est également apparu aux côtés de Carmen Ejogo dans le rôle de Billy dans le thriller Rattlesnake de 2019. Cependant, son plus grand rôle Netflix à ce jour est venu dans Army of the Dead.

Army of the Dead est tombé sur Netflix en mai et est rapidement devenu l’un des plus grands films de Netflix. Rossi incarne Bart Cummings dans le film de braquage centré sur les zombies aux côtés de Dave Bautista, Omari Hardwick et Tig Notaro, entre autres. Lorsqu’il s’agit de jouer dans tous ces projets Netflix, Rossi ne semble pas se soucier du fait que les téléspectateurs pourraient absorber ce matériel de haute qualité sur des téléphones ou des téléviseurs.

« La seule chose que nous avons apprise dans l’histoire, et je suis fou d’histoire, c’est que vous ne pouvez pas arrêter le progrès », a récemment déclaré Rossi à .. « Vous ne pouvez pas arrêter les choses. Vous ne pouvez pas simplement, comme, je veux dire le progrès technologique. Les choses changent. Et vous ne pouvez pas. Maintenant, bien sûr, j’adore aller au cinéma, vous savez? La semaine dernière, j’ai vu un film. C’est incroyable. J’aime aussi m’asseoir sur mon canapé et regarder un téléviseur 75 pouces ou 65 pouces ou tout ce que Target leur vend pour le moment. Comme Vizio, je pense qu’ils font toujours des affaires sur ceux-ci. Et surtout pour les gens qui ont des enfants. Parfois, vous ne pouvez pas aller au théâtre. Quelque chose que je pense est aussi génial que n’importe quoi dans le monde est de donner des options. Vous pouvez y aller et vous pouvez y aller. Je vois des gens quand je suis à New York City regarder des émissions de télévision sur leur téléphone. Et je me dis « non, ce n’est pas censé être dans ce rapport. C’est plus gros que ça. Tu dois voir ça plus gros. » Vous savez, et je ne peux pas imaginer à quel point c’est difficile, car il y a des gens autour d’eux à tout moment.

« Options. Nous ne pouvons jamais dire aux gens quoi faire. Ce n’est tout simplement pas, nous ne pouvons pas. Dans leur consommation de divertissement. Dans d’autres choses, nous devrions, mais dans leur consommation de divertissement, nous ne pouvons pas dire aux gens quoi apprécier ou ce qu’il ne faut pas apprécier. Ce n’est pas comme ça que cette entreprise a commencé. Elle a commencé par quelque chose pour tout le monde. C’est pourquoi il y a la comédie et le drame et toutes ces différentes versions. Donc, dans ce débat, je pense qu’il y a deux réponses que les choses vont technologiquement aller dans un certain sens, peu importe à mesure que les téléviseurs dans les maisons grandissent, que les maisons grandissent, que les gens le sont. Et les cinémas, regardez, les films rapportent toujours beaucoup d’argent. Les gens vont toujours au cinéma. Et ils voient tous les types de films, ce n’est pas seulement un gros blockbuster. Les gens voient tous les types de films. Je veux juste voir Hustlers au théâtre et Hustlers n’est pas un, vous savez, un décor géant que vous êtes comme je dois voir un IMAX oh, mais c’était incroyable de voir ça. J’ai vu le documentaire de Mister Rogers dans le mo vies et c’est un documentaire. Je ne suis pas un maniaque du documentaire, mais je veux le voir au cinéma, au théâtre, parce que je le voulais. Donc, je pense encore que c’est mon choix. C’était disponible, mais j’ai choisi d’aller au théâtre. Donc je peux pleurer en privé. Où personne ne peut le voir. »

Tous les épisodes de True Story sont disponibles dès maintenant sur Netflix, aux côtés de Luke Cage, Rattlesnake et Army of the Dead. Sons of Anarchy est actuellement en streaming sur Netflix.