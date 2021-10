Le mariage de Ron Perlman et Opal Stone est officiellement terminé. Plus de deux ans après leur séparation officielle et près de deux ans après que l’ancien de Sons of Anarchy a demandé la fin de leur mariage après 38 ans, le couple a finalisé son divorce le 20 octobre, selon de nouveaux documents judiciaires obtenus par Us Weekly.

Aux termes du règlement du divorce, qui a suivi des années de procédures judiciaires, Perlman doit couvrir 40 000 $ en frais d’avocat de Stone et paiera également une partie de son revenu brut s’il gagne plus de 624 000 $ par an ou 52 000 $ par mois. Si ces chiffres sont atteints, Stone recevra 20% du revenu brut de son ex, bien qu’il y ait un plafond à ce paiement, Perlman n’étant tenu de payer que 1,5 million de dollars par an. L’acteur a également été condamné à verser une pension alimentaire pour époux à hauteur de 12 500 $ par mois. Les paiements ne seront plus requis si Stone se remarie ou décède.

Les documents, que Us Weekly a obtenus le 26 octobre, près d’une semaine après leur dépôt, ont également jeté les bases de ce que l’ancien couple fera de leur propriété. Stone a obtenu la propriété de leur maison familiale de Los Angeles et de sa Mercedes. Perlman, quant à lui, a pu conserver sa Tesla, ses comptes bancaires personnels, ses résidus et la moitié de leurs comptes partagés. L’ancien couple fera ses adieux à leur appartement new-yorkais et partagera les bénéfices.

Perlman et Stone se sont mariés le jour de la Saint-Valentin en 1981 et partagent deux enfants : sa fille Blake, 37 ans, et son fils Brandon, 31 ans. Après 38 ans de mariage, Perlman a demandé le divorce en novembre 2019. Dans sa demande de divorce, Perlman a cité l’inconciliable différences comme cause de divorce et a indiqué que la date de la séparation était le 10 mai de la même année. En juillet 2020, Stone a répondu à la demande de divorce par sa propre demande, citant également des différences irréconciliables comme raison de leur séparation; Stone a également demandé une pension alimentaire pour époux. En février 2021, Perlman a été déclaré légalement célibataire.

La déclaration est intervenue au milieu de sa longue histoire d’amour avec Allison Dunbar, avec qui il a été lié pour la première fois en 2018. Perlman et Dunbar ont joué côte à côte dans StartUp et ont déclenché des rumeurs de romance après avoir été aperçus en train de s’embrasser après un repas à Alexander Steakhouse à Pasadena. , Californie, en mai 2019. Ils ont fait leur première apparition sur le tapis rouge lors d’un événement Once Upon a Time in Hollywood en décembre 2019. Le couple s’est récemment rendu en Italie pour une escapade romantique.