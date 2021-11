Guillaume Chance, qui a joué le rôle de l’un des personnages principaux de « Sons of Anarchy », est décédé à l’âge de 80 ans.

Lucking, qui jouait le motard Piney Winston dans l’émission, est décédé le mois dernier chez lui à Las Vegas. Une nécrologie de l’acteur, écrite par sa femme depuis 25 ans, Sigrid, appelé Lucking un « géant d’un homme avec l’âme d’un poète. »

On ne sait pas encore comment Lucking est mort, mais les fans de « SoA » se souviendront de son personnage, Piney, en tant que membre le plus âgé et conseiller le plus ancien du club de motards. Piney portait un réservoir d’oxygène dans la série et avait apparemment ralenti un peu au début de la série.

La carrière de Lucking a commencé à la fin des années 60, couvrant à la fois la télévision et le cinéma … avec des rôles aux côtés Faye Dunaway dans « Oklahoma Crude » au colonel d’origine dans The A-Team de NBC dans les années 1980.

Lucking laisse derrière lui sa femme, ses deux filles, ses petits-enfants et une sœur.

Sa nécrologie demande aux fans « de porter un toast à sa mémoire et de célébrer son héritage ».

DÉCHIRURE