William Lucking, l’acteur le plus connu pour son interprétation du motard à l’ancienne Piney Winston dans la série dramatique FX Sons of Anarchy, est décédé. Lucking est décédé le lundi 18 octobre à son domicile de Las Vegas, a confirmé sa femme, Sigrid Insull Lucking, dans une nécrologie partagée sur Facebook mardi par son ami proche Stephen Macht. La chance avait 80 ans. La cause du décès n’a pas été fournie.

« Bien que William ait souvent joué les durs et les hommes forts, dans sa vie réelle, il était un homme élégant avec un intellect brillant qui aimait discuter de politique et d’actualité, discuter de philosophie et de physique et affirmer des opinions fines sur l’art et la poésie », son nécrologie lit. « C’était un géant d’un homme avec l’âme d’un poète, celui qui « contenait… une sorte de tension dans son être… comme un rocher vacillant sur une colline… ou un ballon qui se dilate vers son extrême, « comme l’a dit un ami. »

