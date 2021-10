La star de Southern Charm Madison LeCroy est fiancée après avoir fréquenté son petit ami, Brett, pendant sept mois. LeCroy a partagé la nouvelle avec Us Weekly mercredi, montrant la bague de fiançailles avec le magazine. Elle a également partagé une photo du couple sur Instagram jeudi, avec une vue sur la bague de fiançailles. LeCroy était déjà sorti avec Austen Kroll et était marié à Josh Hughes de 2010 à 2015.

« Je suis ravie d’annoncer que je suis fiancée », a déclaré LeCroy, 31 ans, à Us Weekly lors de la promotion de son événement Amazon Livestream. « Oh, mon Dieu. Je suis tellement excité et j’ai l’impression que j’essaie de retenir ça depuis un certain temps et que ça a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à faire. » Bien que les deux se soient fiancés après seulement sept mois, ils n’ont pas l’intention de se marier. Ils veulent que l’expérience soit parfaite, surtout après que la première expérience de mariage de LeCroy ne l’ait pas été.

« Même si j’étais mariée dans le passé, je n’avais jamais essayé de robe de mariée. Je n’avais jamais rien fait de tout ça. C’est vraiment la première fois que je vais être mariée, donc je vais prendre mon temps », a expliqué LeCroy. « [Brett] a une famille nombreuse et moi aussi. Donc, nous allons probablement le garder en dessous de cent [guests] si nous le pouvons, ce qui sera difficile à faire. »

LeCroy a rendu publique sa relation avec Brett en juin. Bien qu’ils aient passé l’été à voyager ensemble, LeCroy a dit à E! News qu’elle était toujours surprise quand Brett a posé la question. Il lui a finalement demandé dans son salon, quand son fils Hudson, 8 ans, était là. « C’était juste nous trois, et c’était intime et vous savez que je n’ai pas toutes les photos professionnelles que les autres ont de nos jours, mais j’aime ça comme ça. C’était juste nous trois et je ne pouvais pas ont demandé mieux », a-t-elle déclaré.

LeCroy n’a pas partagé le nom de famille de Brett et leur relation n’aura probablement pas beaucoup de temps d’antenne lors de la prochaine saison de Southern Charm. Comme sa relation précédente était toxique, elle veut « protéger » sa relation avec Brett autant qu’elle le peut, a-t-elle déclaré à E! Nouvelles. « Je ne vais rien montrer de tout ça. Il n’a aucun intérêt pour ça », a-t-elle déclaré. « Et, vous savez, ça va être difficile pour les gens de comprendre et de voir ma vie, mais je pense que beaucoup de gens qui ont été dans cette industrie comprennent que cela vaut la peine de garder cela pour vous. » Elle a également décrit Brett comme « une personne timide, plus détendue » et n’est pas du tout anxieuse, bien que Kroll et LeCroy travaillent toujours ensemble, a-t-elle déclaré.

LeCroy est apparu dans les deuxième et troisième saisons de Southern Charm, puis a rejoint en tant qu’ami dans la saison 6 avant d’être promu acteur principal de la saison 7. Plus tôt cette année, elle a fait la une des journaux parce qu’elle avait communiqué avec Alex Rodriguez avant lui et Jennifer. Lopez a mis fin à leurs fiançailles. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Rodriguez aurait trompé Lopez avec LeCroy, mais elle a dit qu’ils n’avaient parlé qu’au téléphone et ne se sont jamais rencontrés en personne.