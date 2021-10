La star de ‘Southern Charm’, Madison LeCroy, fiancée à son petit ami après 6 mois de relation : ‘Tellement excitée’

Madison LeCroy flotte toujours sur les nuages ​​une semaine après s’être fiancée à son petit ami Brett.

La star de « Southern Charm », 31 ans, est apparue sur Amazon Live jeudi et a révélé au monde que Brett avait posé la question la semaine dernière après avoir emmené LeCroy et son fils de 8 ans, Hudson, à un anniversaire sur l’île de Kiawah dans le sud Caroline.

« Je suis fiancé ! Et je suis tellement excité parce que je n’en avais honnêtement aucune idée à l’époque », a brillé LeCroy. « C’était un moment très spécial pour ma famille. Nous avons beaucoup voyagé à travers le monde, et j’ai en quelque sorte pensé que cela arriverait peut-être alors, mais je pense que cela arrive quand on s’y attend le moins. »

« Il a impliqué mon fils qui est une énorme partie de ma vie, et nous avons pleuré la semaine dernière parce que nous avons été submergés par l’excitation », a-t-elle ajouté.

MADISON LECROY, LA STAR DE ‘SOUTHERN CHARM’, DANS UNE NOUVELLE RELATION APRÈS LE SCANDALE DE RENDEZ-VOUS AVEC ALEX RODRIGUEZ

Madison LeCroy a révélé au monde que son petit ami Brett avait posé la question la semaine dernière (Bravo/Photo Bank)

La personnalité de Bravo a déclaré que Brett avait demandé la permission d’Hudson au préalable et que le jeune protecteur de sa mère l’avait obligé tant qu’il pouvait faire partie du doux moment – ​​dont Brett a demandé à LeCroy sa main en mariage pendant que le groupe profitait d’un dîner confortable.

Alors que LeCroy a gardé secrète sa romance avec Brett, elle a partagé des photos et des vidéos de la soirée sur ses histoires Instagram vendredi.

BRAVO STAR MADISON LECROY LANCE UN NOUVEAU PETIT AMI SUR INSTAGRAM APRÈS LE DRAME D’ALEX RODRIGUEZ

« Vous les gars, je suis tellement choquée », a-t-elle déclaré dans une vidéo alors qu’elle montrait sa robe que Brett avait achetée pour qu’elle la porte pour l’occasion spéciale. « Ils préparent quelque chose. Je suis très excité. »

Le couple, qui s’est rencontré en avril alors que LeCroy était à Scottsdale, en Arizona, pour assister à la fête d’un ami – a déjà passé des vacances aux Maldives.

La star de ‘Southern Charm’, Madison LeCroy, a été impliquée dans un scandale de fraude présumée avec l’ancien joueur de troisième but des Yankees, Alex Rodriguez. (.)

Plus tôt cette année, LeCroy a été impliqué dans un scandale de fraude présumée avec l’ancien cogneur des Yankees de New York Alex Rodriguez.

ALEX RODRIGUEZ, MADISON LECROY, LA STAR DE ‘SOUTHERN CHARM’, N’ONT ‘JAMAIS RENCONTRE’ MALGRÉ LES RUMEURS ROMANCES

En février, des rumeurs de rencontres entre l’ancien joueur de baseball professionnel, 46 ans, et LeCroy ont commencé. Il a été allégué que les deux avaient eu une liaison après s’être rencontrés via les réseaux sociaux.

Lors de la réunion spéciale de l’émission de télé-réalité Bravo, l’animateur Andy Cohen a demandé à LeCroy si elle avait rencontré « un ex-joueur marié très célèbre de la MLB », selon le New York Post.

MADISON LECROY A IGNORÉ LA SENSIBILISATION D’ALEX RODRIGUEZ APRÈS LA SÉPARATION DE JENNIFER LOPEZ

LeCroy a clarifié: « Il m’a contacté, et oui, nous avons fait un DM, mais à part ça, il n’y avait rien… Je ne l’ai jamais vu [or] l’a touché », a déclaré LeCroy à propos du joueur de baseball « anonyme ».