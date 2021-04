La star de ‘Spider-Man 3’ révèle comment Marvel peut ressusciter n’importe quel Avenger mort – .

Black Widow (Scarlett Johansson) et Iron Man (Robert Downey Jr.) sont morts héroïquement dans Avengers: Fin de partie, avec des théâtres bondés qui fondaient en larmes alors qu’il devenait clair que le film n’allait pas être un film de super-héros régulier. Les héros ne gagneraient pas sans faire d’énormes sacrifices personnels. «Tout ce qu’il faut» était le mantra que nous avions entendu dans les bandes-annonces et les teasers de Endgame, et il s’appliquait certainement. Les Avengers ont tout donné pour battre Thanos, même si cela signifiait renoncer à leur vie pour que tout le monde puisse survivre. Captain America (Chris Evans) a peut-être survécu à la bataille, mais il a pris sa retraite de l’équipe, choisissant de vieillir aux côtés de l’amour de sa vie dans une réalité alternative.

D’un autre côté, le MCU est devenu plus excitant qu’il ne l’a jamais été. Des propriétés massives de Marvel comme les X-Men, Deadpool et Fantastic Four sont rentrées chez elles. Disney et Sony s’entendent mieux que jamais, Spider-Man devrait apparaître dans de nombreux films MCU à l’avenir. Cependant, nous allons toujours rater de superbes croisements. C’est à moins que Marvel ne ramène Johansson, RDJ, Evans, ainsi que d’autres super-héros tombés au combat.

Nous avons entendu toutes sortes de rumeurs sur le retour de Downey Jr. et Evans pour reprendre leurs rôles, et nous avons beaucoup de théories sur la façon dont cela peut se produire sans que Marvel ruine l’héritage de Fin du jeu. Maintenant, une star de Spider-Man qui est sur le point d’apparaître dans No Way Home vient d’expliquer comment Marvel pourrait ressusciter tous les Avengers morts. Attention, quelques spoilers suivent ci-dessous.

Le complot principal de Spider-Man: No Way Home a été divulgué il y a quelques jours par quelqu’un qui a identifié avec précision le mystérieux Falcon et le camée Winter Soldier avant la chute de l’épisode 5 vendredi dernier. De plus, plusieurs autres rumeurs mineures de Marvel semblaient compléter la fuite de l’intrigue, suggérant qu’elle pourrait être exacte. Ensuite, nous avons également eu une interview avec l’acteur de Doc Ock Alfred Molina qui a confirmé que l’un des meilleurs méchants de Spider-Man de Sony reviendrait dans le MCU.

Nous avons appris il y a des mois que Molina reprendrait son rôle de Spider-Man 2 de Sam Raimi (2004) dans le MCU. Ce n’est pas seulement Molina qui fera son retour dans No Way Home, mais plusieurs autres méchants de Spider-Man de vieux films Sony devraient apparaître. En plus de cela, nous avons appris que les versions précédentes de Spider-Man, y compris celles jouées par Tobey Maguire et Andrew Garfield, apparaîtront dans le film. Toutes ces rumeurs font de No Way Home l’un des films Spider-Man les plus excitants jamais réalisés depuis que le film explorera le multivers du MCU, où tout est possible.

L’actuel Spider-Man, Tom Holland, a évité les questions sur ses prédécesseurs lors d’entretiens récents. Mais Molina a pratiquement confirmé le multivers dans sa récente interview avec Variety.

Image fixe de Spider-Man: le titre No Way Home révèle la vidéo. Source de l’image: Marvel Studios et Sony

L’acteur a déclaré qu’on lui avait dit de garder le silence sur son rôle de No Way Home lorsqu’il a été invité à revenir. «Lorsque nous tournions, nous avions tous l’ordre de ne pas en parler, parce que c’était censé être un très grand secret», a-t-il déclaré. «Mais, vous savez, c’est partout sur Internet. Je me suis décrit comme le secret le plus mal gardé d’Hollywood! »

Molina a déclaré que l’expérience était «merveilleuse» même si 17 ans se sont écoulés. «J’ai maintenant deux mentons, un mamelon, des pattes d’oie et un bas du dos légèrement louche.

Plus intéressant encore, l’acteur a révélé qu’il avait demandé au réalisateur de No Way Home Jon Watts comment le film pourrait ramener Doc Ock depuis sa mort. La réponse de Watts est la meilleure preuve que Marvel peut ramener des Avengers morts si cela répond à ses besoins. «Dans cet univers, personne ne meurt vraiment», a déclaré le réalisateur à Molina.

Comme nous l’avons appris dans Infinity War et Endgame, c’est en fait vrai. Loki (Tom Hiddleston) est décédé tôt dans Infinity War et Gamora (Zoe Saldana) a suivi. Mais Endgame les a ramenés tous les deux. La différence ici est que nous examinons des personnages d’univers alternatifs qui ont perdu toute la progression de personnage que nous avons vue au fil des ans dans le MCU. Le Loki que nous obtenons à Loki est le même gars qui a perdu la bataille de New York dans The Avengers. Et la Gamora que nous voyons dans les prochains Guardians ne sera pas la même femme qui est tombée amoureuse de Quill. Ajoutez à cela le camée Quicksilver de WandaVision, et vous verrez que Marvel nous prépare à accepter différentes versions des super-héros que nous connaissons et aimons.

Molina nous a également donné un excellent spoiler No Way Home qui confirme pratiquement que le film explorera le multivers avant même que Marvel ne fasse tapis avec Doctor Strange dans le multivers de la folie. Pendant ce temps, cela confirme simultanément les affirmations de Watts selon lesquelles personne ne meurt vraiment dans ces films.

Watts a déclaré à Molina que le nouveau film reprendra l’histoire de Doc Ock à partir du moment où il se trouve dans la rivière à la fin de Spider-Man 2 (2004), où le personnage se noie dans l’East River. Voici à nouveau cette scène:

Enfin, l’acteur a également expliqué que ses préoccupations concernant le film étaient plus pratiques. Il a maintenant 67 ans, il a donc un peu vieilli depuis le film de Raimi en 2004. Mais Watts a atténué ces problèmes. «Il m’a juste regardé et a dit:« Avez-vous vu ce que nous avons fait à Bob Downey Jr. et à Sam Jackson? », Se souvient Molina.

Tous ces détails indiquent un chemin clair que Marvel doit suivre lorsqu’il s’agit de ramener quelqu’un d’entre les morts. Tant que cela convient à l’histoire, Marvel pourrait toujours extraire différents Iron Men, Black Widows et Captains America d’autres univers pour que le casting original reprenne leurs rôles. Cela ne gâcherait pas la chronologie du MCU et ne gâcherait aucune mort héroïque de Fin du jeu. En outre, la technologie de vieillissement CGI peut vous aider avec le temps qui passe. Le même truc multivers fonctionnerait également avec un certain X-Men décédé dans l’univers de Fox.

Spider-Man: No Way Home devrait sortir le 17 décembre, en supposant que Marvel ne retarde pas son calendrier de sortie actuel pour 2021. La première bande-annonce devrait sortir dans les prochains mois. L’interview complète de Molina avec Variety est disponible sur ce lien.

