La star de Spider-Man explique pourquoi mentir à propos de No Way Home était étrangement amusant

Avant la sortie de Spider-Man: No Way Home, des rumeurs circulaient sur qui pourrait ou non apparaître dans le film. L’un des acteurs au centre de ces rumeurs était Andrew Garfield, qui a joué Spider-Man dans les deux films Amazing Spider-Man sortis en 2012 et 2014. Maintenant que No Way Home est sorti, Garfield a réfléchi à ces rumeurs dans une nouvelle interview. avec L’Enveloppe. Spoilers à venir si vous n’avez pas vu Spider-Man: No Way Home.

Après des mois et des mois de spéculation, lorsque nous nous sommes finalement assis pour regarder Spider-Man: No Way Home, nous avons été agréablement surpris de découvrir que, comme ces histoires sur Luke Skywalker et les Jedi, tout est vrai. Garfield et l’acteur Tobey Maguire, qui a joué le même personnage dans la première trilogie de films Spider-Man, réalisée par Sam Raimi, sont apparus dans No Way Home aux côtés de Tom Holland.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours: Spider-Man: No Way Home Stars Play VOUS PRÉFÉREZ | Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon

Avant cela, cependant, ce n’étaient que des rumeurs, et presque chaque fois que Garfield s’asseyait pour une interview, quelqu’un lui demandait. Contrairement à Holland, cependant, Garfield ne voulait pas développer la réputation de laisser des spoilers sortir de sa bouche à chaque fois qu’il parlait à la presse, alors il a menti – et a fait un assez bon travail.

« [Lying] était stressant, je ne vais pas mentir », a déclaré Garfield à The Wrap lors d’une interview pour Tick, Tick… BOOM !. « C’était plutôt stressant, mais aussi étrangement agréable. »

« C’était comme ce jeu massif de loup-garou auquel je jouais avec les journalistes et les gens qui devinaient, et c’était très amusant », a poursuivi Garfield, faisant référence au jeu de société où un ou deux joueurs se voient attribuer le rôle de loup-garou, tandis que d’autres joueurs assumer d’autres rôles et sont chargés de déterminer qui est le loup-garou. Garfield a également fait référence à ce jeu à quelques reprises avant la sortie du film pour détourner l’attention de la question. « Il y a eu des moments où je me suis dit: » Dieu, je déteste mentir. » Je n’aime pas mentir et je ne suis pas un bon menteur, mais j’ai continué à le présenter comme un jeu. J’ai continué à m’imaginer purement comme un fan du personnage, ce qui n’est pas difficile à faire.

« Je me suis placé dans cette position de ‘Eh bien, qu’est-ce que je voudrais savoir ? Voudrais-je qu’on joue avec ? Voudrais-je qu’on me mente ? Voudrais-je rester sur mes gardes en train de deviner ? Voudrais-je le découvrir quand j’allais au théâtre ? Voudrais-je deviner, deviner, deviner ? expliqua Garfield. « Je voudrais que l’acteur fasse un travail incroyablement bon pour me convaincre qu’il n’était pas là-dedans. Et puis je voudrais perdre la tête au théâtre quand mon instinct a donné raison. C’est ce que je voudrais. »

« Si vous êtes le loup-garou », a déclaré Garfield, se référant une fois de plus au jeu de société, « votre cœur se serre parce que vous savez que vous avez quelques heures stressantes devant vous. Vous allez devoir mentir à vos amis ‘ visages et essayez de les convaincre que vous n’êtes pas le méchant du jeu. Mais c’était passionnant, en fait. «

Maintenant, cependant, la vérité est connue, Garfield reprenant non seulement son rôle, mais obtenant également une fermeture pour le personnage.

« Cela a été une expérience rare de jouer à ce jeu de masse de loup-garou avec tous les fans de Spider-Man dans le monde », a déclaré Garfield. « Ça a été incroyablement amusant. »