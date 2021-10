La star de ‘Squid Game’ vient de devenir papa au milieu du succès massif de l’émission

L’acteur sud-coréen Park Hae Soo a plus à célébrer que le succès international de sa dernière émission, Squid Game. L’acteur et sa femme ont récemment accueilli leur premier enfant, un garçon, a annoncé son agence le 29 septembre. Park, 39 ans, et sa femme, qui n’est pas une célébrité, se sont mariés en 2019. “C’est vrai que la femme de Park Hae Soo a récemment a donné naissance à leur premier fils, et Park Hae Soo est maintenant père”, ont déclaré les représentants de Park chez BH Entertainment dans une déclaration aux médias, rapporte AllKPop.

Bien que de nombreux téléspectateurs puissent voir Park pour la première fois dans Squid Game, il est un acteur vétéran en Corée du Sud. Il a fait ses débuts à la télévision en 2012, avec God of War. Ses autres crédits incluent Six Flying Dragons, Legend of the Blue Sea, The Liar and his Love, Prison Playbook et Memories of the Alhambra. Il est également apparu dans un segment de Persona, une série également disponible sur Netflix. Park peut être vu dans Time to Hunt, un thriller d’action Netflix sorti en avril 2020. Il a joué dans plusieurs productions théâtrales en Corée du Sud entre 2007 et 2015.

(Photo : Chung Sung-Jun/.)

Le prochain projet de Park est Chimera, qui met également en vedette Claudia Kim (Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald) et Lee Hee-joon (Le roi de la drogue), rapporte NME. Dans la série, Park incarne un détective enquêtant sur de nouveaux meurtres liés à une série de meurtres 35 ans plus tôt. L’émission sera diffusée sur OCN en Corée du Sud à partir du 30 octobre. On ne sait pas qui sortira la série dans le monde anglophone, mais le succès de Squid Game pourrait susciter l’intérêt pour le projet.

Squid Game a été écrit, réalisé et créé par Hwang Dong-hyuk et sorti sur Netflix dans le monde entier le 17 septembre. Park incarne Cho Sang-woo, le chef d’une équipe d’investissement recherchée par la police pour avoir volé de l’argent à ses clients. Son personnage fait partie des joueurs qui participent au Squid Game titulaire pour remporter 45,6 milliards de wons (environ 38,7 millions de dollars). Le seul hic, c’est que les défis sont des jeux d’enfants avec des conséquences mortelles.

L’émission a reçu des critiques positives de la part des critiques et une réponse extrêmement positive des abonnés de Netflix. Il a atteint la première place des émissions de télévision les plus regardées de Netflix dans 90 pays, dont les États-Unis. Alors que Netflix pourrait espérer plus, Hwang a déclaré à Variety qu’il n’avait pas l’intention de faire une deuxième saison dans l’immédiat.

“Je voulais écrire une histoire qui soit une allégorie ou une fable sur la société capitaliste moderne, quelque chose qui dépeint une compétition extrême, un peu comme la compétition extrême de la vie. Mais je voulais qu’elle utilise le genre de personnages que nous avons tous rencontrés en vrai la vie », a déclaré Hwang à Variety. “En tant que jeu de survie, il s’agit de divertissement et de drame humain. Les jeux décrits sont extrêmement simples et faciles à comprendre. Cela permet aux téléspectateurs de se concentrer sur les personnages, plutôt que d’être distraits en essayant d’interpréter les règles.”