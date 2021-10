La star de ‘Stale’ Tottenham a dit qu’il était temps de partir pour sauver sa carrière

Paul Robinson a affirmé que le temps de Dele Alli à Tottenham était « devenu éventé » et que le joueur devrait essayer de trouver un nouveau club le plus tôt possible.

Le joueur de 25 ans était un élément clé du système de Nuno Espirito Santo et a commencé chacun des six premiers matches de Tottenham en Premier League. Cependant, il est tombé en disgrâce après une performance terne dans le derby du nord de Londres défaite contre Arsenal – éliminé à la mi-temps.

Alli a depuis été un remplaçant inutilisé lors des victoires contre Aston Villa et Newcastle. Il était de retour dans le onze de départ pour la défaite de la Ligue Europa contre Vitesse, mais comme nombre de ses coéquipiers dans ce match, il n’a pas réussi à faire bonne impression.

Dans cet esprit, l’ancien gardien des Spurs Robinson pense qu’Alli a besoin d’un nouveau défi.

Il a déclaré à Football Insider: « Je pense que Nuno avait de grands projets pour lui quand il est arrivé. Il a travaillé avec lui sur le terrain d’entraînement et lui a donné une opportunité au début de la saison. Mais, le fait est qu’il n’est pas là où il doit être.

« Il ne l’a pas été depuis longtemps. Je ne sais pas s’il a besoin d’un déménagement, d’un nouvel environnement, mais il a besoin de relancer sa carrière d’une manière ou d’une autre. On dirait qu’il a perdu son amour pour le football. Il va rassis aux Spurs.

« Il n’a pas bien joué régulièrement depuis longtemps. Je pense que le moment est venu pour lui de passer à autre chose.

Kane soutenu pour commencer la surabondance de buts

Pendant ce temps, Nuno Espirito Santo incite l’attaquant talismanique de Tottenham Harry Kane à marquer après avoir brisé son canard de Premier League la semaine dernière.

Les capitaine d’Angleterre a connu un début de saison difficile, où il a disputé six matchs de Premier League sans but, derrière lui pour marquer lors de la victoire 3-2 à Newcastle dimanche dernier. Et Nuno pense maintenant que son homme vedette est dans un « bon moment » avant le difficile voyage de dimanche à Londres, son rival West Ham.

« C’était important pour Harry, c’était important pour nous », a déclaré Nuno à propos de son but à Newcastle, un lob de marque sur le gardien qui a finalement été accordé après un long contrôle VAR.

« Nous savons qu’Harry est un footballeur fantastique, les buts font partie de son jeu. Cela lui donnera confiance et il est dans un bon moment maintenant. »

Les Spurs auront besoin que Kane tire à plein régime lorsqu’ils se dirigeront vers le stade de Londres.

