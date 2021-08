La star de ‘Storm Chasers’ partage des images terrifiantes alors que des vents de 100 MPH frappent la Louisiane

La star de Storm Chasers, Reed Timmer, est en Louisiane ce week-end pour capturer la puissance dangereuse de l’ouragan Ida. Timmer, qui joue dans Tornado Chasers, a partagé plusieurs vidéos sur sa page Twitter, montrant les dommages causés par le vent et la pluie. Ida a touché terre à Port Fourchon, en Louisiane, à 11 h 55, dimanche, en tant qu’ouragan de catégorie 4 avec des vents maximums soutenus à 150 mph.

Timmer a filmé des clips à Houma, en Louisiane, où les vents ont frappé des rafales de plus de 100 mph. Il a averti ses partisans que les choses ne feraient qu’empirer. “Ce n’est rien comparé à [the] mur de l’œil. Accrochez-vous. Cela va être vraiment mauvais », a-t-il légendé un clip. Un autre clip a montré les dommages causés par un toit massif qui a été soufflé d’un bâtiment. Je n’ai même pas mis en mots à quel point c’est pire [this] va entrer à Houma avec [the] le mur de l’œil intérieur de l’ouragan Ida s’approchant rapidement”, a-t-il écrit.

Des rafales de plus de 100 mph à Houma, LA. Ce n’est rien comparé au mur des yeux. Accrochez-vous. Cela va être vraiment mauvais @RadarOmega pic.twitter.com/KwGovX2H5F – Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 29 août 2021

Ida à égalité avec deux ouragans avec le plus fort atterrissage jamais enregistré en Louisiane, rapporte The Weather Channel. L’ouragan Laura en 2020 et un ouragan de 1856 ont également touché terre avec des vents à 150 mph. Ida apporte également des bandes de fortes pluies sur une zone qui s’étend aussi loin à l’est que l’Alabama et l’enclave de Floride. Les niveaux d’eau ont atteint plus de sept pieds au-dessus de la normale à Shell Beach, en Louisiane, en raison de l’onde de tempête. Plus de 300 000 foyers sont privés d’électricité, selon PowerOutage.us.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a noté qu’Ida pourrait être l’ouragan le plus puissant à frapper l’État depuis plus de 160 ans, encore plus puissant que l’ouragan Katrina. Ida a touché terre à l’occasion du 16e anniversaire de l’arrivée de Katrina. Cette tempête a tué près de 2 000 personnes et causé plus de 125 milliards de dollars de dommages en tant que tempête de catégorie 3. Les nouvelles digues construites après Katrina devraient aider à minimiser les dommages, a déclaré Bel Edwards, rapporte USA Today.

Un toit massif a été lancé avec des rafales de vent et a heurté ce poteau électrique devant Dominator Fore et je ne peux même pas dire à quel point cela va empirer à Houma avec le mur de l’œil intérieur de l’ouragan Ida qui approche rapidement @RadarOmega @accuweather pic. twitter.com/DBzFfuCdvh – Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 29 août 2021

“Tous les modèles que nous avons vus (…) montrent que le système de réduction des risques de dommages causés par les ouragans tiendra et fonctionnera comme prévu”, a déclaré Bel Edwards. “Est-ce qu’il sera testé ? Oui. Mais il a été construit pour ce moment.”

Selon le dernier avis public du National Hurricane Center, la tempête se situe à environ 55 miles au sud-sud-ouest de la Nouvelle-Orléans à 13 h 00 CT. Des avertissements d’ondes de tempête sont en vigueur pour Intracoastal City, en Louisiane, jusqu’à la frontière entre l’Alabama et la Floride. Un avertissement d’ouragan est également en place pour Intracoastal City jusqu’à l’embouchure de la rivière des Perles, le lac Pontchartrain, le lac Maurepas et la métropole de la Nouvelle-Orléans.