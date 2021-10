La star de Stranger Things, David Harbour, s’éloigne de Hopper dans un nouveau rôle

David Harbour assume un nouveau rôle très différent (Photo: Mega)

Les fans de David Harbour pourraient faire une double prise quand ils le verront dans son rôle pour le prochain film Nous avons un fantôme.

La star de Stranger Things, mieux connue pour avoir joué le chef grincheux mais adorable Jim Hopper dans la science-fiction Netflix, a adopté un look complètement différent pour le film.

Enfilant une coiffure au peigne, David arborait deux costumes différents sur le plateau – une chemise à carreaux et un pantalon marron, et une chemise de bowling arborant les phrases : « Banana split/Split happening ».

L’homme de 46 ans semblait faire de son mieux pour rester au frais dans la chaleur de la Louisiane alors qu’il s’agrippait à un ventilateur portatif, alors qu’il avait également l’air profondément concentré pendant qu’il filmait ses scènes.

Le nouveau projet Netflix de David serait basé sur la nouvelle Ernest de Geoff Manaugh.

Il suit Kevin, un homme qui trouve un fantôme chez lui et devient une sensation Internet du jour au lendemain avec sa famille.

L’acteur portait un peigne pendant qu’il filmait ses scènes (Photo: MEGA)

Mais les choses tournent vite au sérieux car ils deviennent des cibles de la CIA.

L’acteur a certainement eu une période occupée au cours de la dernière année environ – il a eu beaucoup de rôles dans lesquels se mettre à croquer.

La quatrième saison de Choses étranges arrive l’année prochaine et, comme nous l’avons découvert dans les bandes-annonces, Hopper n’est pas exactement aussi mort et enterré qu’on le pensait.

Il avait l’air profondément concentré (Photo: MEGA)

David a également joué dans Black Widow aux côtés de Scarlett Johansson et Florence Pugh, présentant aux fans sa version de Red Guardian.

Pendant ce temps, il a également ravi les fans en épousant Lily Allen lors d’un doux mariage à Las Vegas.

S’ouvrant récemment sur la vie conjugale, il a expliqué: « Je suis tellement reconnaissant de ne plus être seul et d’avoir quelqu’un à qui je peux tout dire et qui peut tout me dire.

Plus : Netflix



« Nous pouvons partager cette expérience de traverser la vie ensemble.

« Je suis toujours tellement submergé de gratitude pour cela, parce que j’ai été seul pendant la majeure partie de ma vie. »

