La star de Strictly Come Dancing Dianne Buswell revient en Australie .

Dianne Buswell a fait un retour émouvant chez elle en Australie (Photo: Instagram)

Dianne Buswell est devenue émue lorsqu’elle est finalement rentrée chez elle en Australie pour la première fois depuis plus d’un an.

La star de Strictly Come Dancing, 32 ans, a partagé un clip de montage sur Instagram, nous donnant à tous un aperçu de son long voyage vers le bas.

Cela a commencé par une scène d’elle en train de siroter un verre de vin avant de faire pivoter la caméra sur l’avion et de regarder les fans par la fenêtre alors qu’elle décollait.

‘JE VENDS A LA MAISON JE VENDS A LA MAISON !!!!!! J’ai attendu ce jour depuis si longtemps [sic]’, a-t-elle légendé la vidéo, qui a été réglée sur Coming Home, par Skylar Grey.

« Mon cœur est si plein que je suis sur le chemin du retour en Australie pour voir ma famille et je ne pourrais pas être plus reconnaissant.

“Il reste encore un peu à faire un vol de plus et 14 jours en quarantaine, mais oh, ça en vaut vraiment la peine.”

Elle a ajouté les hashtags : ‘#australia #family #imcominghome @rinabuswell @mark.3802 @buzzballz1 @the_buswells.’

Juste au bon moment, les autres stars de Strictly Come Dancing de Dianne ont inondé la section des commentaires d’amour.

“Aw, ça me fait pleurer”, a répondu Oti Mabuse, alors que la sœur Motsi partageait une chaîne d’emoji de cœur.

‘Oui!!! Profitez-en et passez un bon moment ! Ramenez-moi un kangourou », a commenté Gorka Marquez.

Dianne était clairement ravie de rentrer chez elle (Photo: Instagram)

Shirley Ballas a posté: “Prenez soin de vous ma chère fille.”

“Passe de bons moments ma belle”, a déclaré Amy Dowden.

Alors que son petit ami, Joe Sugg, partageait des emoji de cœur, ajoutant: “PS, Hope Mark et Rina aiment la photo que j’ai dessinée d’eux.”

Plus : États-Unis



Dianne n’a pas pu voir sa famille pendant plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, l’Australie mettant en œuvre des règles strictes sur les voyages à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Après qu’Oz ait été placée sur la liste verte, la danseuse professionnelle a pu réserver un vol pour retrouver sa famille à l’étranger.

Elle devra être mise en quarantaine à son arrivée en Australie et n’a pas encore indiqué quand elle reviendra au Royaume-Uni.

