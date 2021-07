La star de Suits, Gina Torres, a parlé d’un protocole strict pour le mariage de Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Gina Torres arrive au mariage royal en robe de dentelle rouge

Le couple a travaillé ensemble sur le drame juridique à succès pendant sept saisons, avec Gina jouant le rôle de l’associée du cabinet d’avocats Jessica Pearson et Meghan jouant le rôle de la parajuriste Rachel Zane. Meghan a quitté la série pour se marier avec la famille royale, tandis que Gina a continué à jouer dans sa propre émission dérivée appelée Pearson. Meghan a invité les acteurs principaux à son mariage avec Harry en mai 2018 et Gina a été stupéfaite dans une robe à fleurs rouge et blanche et un chapeau crème.

Cependant, Gina a révélé plus tard qu’il y avait un code vestimentaire restrictif avec de nombreuses règles à respecter et elle était inquiète parce que sa robe en avait cassé certaines.

Elle a également déclaré que les invités ont dû abandonner leurs téléphones et ne les ont récupérés qu’après la cérémonie.

Dans une interview pour Variety, elle a révélé qu’elle avait acheté la robe sur Internet, pensant qu’elle n’aurait aucun temps de caméra, étant donné que des centaines de dignitaires du monde et de célébrités de premier plan seraient présents.

Cela s’est avéré incorrect, car sa tenue a attiré beaucoup d’attention et figurait dans plusieurs listes des mieux habillées.

Gina Torres a assisté au mariage royal de Meghan et Harry à Windsor (Image: GETTY)

Meghan et Gina ont travaillé ensemble pendant sept saisons de Suits (Image: GETTY)

Elle a rappelé comment elle et d’autres femmes qui allaient discuter de leurs vêtements à l’avance, craignaient que leurs tenues ne rompent le protocole.

Elle a déclaré en janvier: «Beaucoup de dames et moi étions sur un fil et il y avait cette préoccupation à cause du protocole et de ce qui est acceptable – rien de tout cela, rien de tout cela.

«Je me souviens avoir pensé:« Eh bien, ma robe est une partie de cela, et une partie de cela, et une partie de cela. Nous verrons ce qui se passera, mais personne ne nous regardera parce que nous sommes les vilains Américains.

«Mais c’était quelque chose. Nous avons dû rendre nos téléphones, mais lorsque nous sommes tous remontés dans notre bus pour être ramenés à l’hôtel, nous avons rendu nos téléphones et le bus était sorti de la zone morte, vous pouviez entendre tous les téléphones portables sonner dans le seau, cette cacophonie de pings et tous ces sites Web et ces personnes qui m’envoient des photos de moi sur les 10 listes les mieux habillées.

La robe de Gina a attiré beaucoup d’attention ce jour-là (Image: GETTY)

“Tout le monde pose toujours des questions sur une réunion de Suits et essaie ensuite de déterminer s’il y en avait une si Meghan le ferait aussi.”

Alors que Gina et Meghan se sont entendues pendant qu’elles travaillaient ensemble sur Suits, elles ne sont plus en contact.

Gina a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune dispute, mais elle a travaillé avec des centaines de personnes au cours de sa carrière et on ne peut jamais rester en contact avec tout le monde.

Elle a dit qu’elle et Meghan étaient sur des “trajectoires différentes” dans leur vie et leur carrière avant même de rencontrer son prince.

Meghan et Gina jouent l’une en face de l’autre dans le rôle de Rachel et Jessica in Suits (Image: GETTY)

Meghan Markle et le casting de Suits (Image: GETTY)

Elle a confié à Glamour en 2019 : « Non, je ne suis pas en contact avec Meghan. Il n’y a pas d’histoire expliquant pourquoi je ne suis pas en contact avec Meghan.

“Ce que je dirai, c’est si je pouvais offrir une fenêtre sur ce que c’est d’être acteur et de vivre cette vie folle ‒ quand vous êtes acteur, vous rencontrez des centaines de personnes au cours de votre carrière.

« Le public ne voit que les personnages qui sont à la télévision, mais il y a des centaines de personnes qui font qu’un spectacle se produise.

“Si vous avez la chance d’être un acteur comme moi, qui a eu une carrière variée, vous ne pouvez pas amener tous ces gens avec vous.”

Meghan Markle et Harry : Experte des relations presse US

Gina est également connue pour avoir joué le rôle de Zoe Washburne dans la série de science-fiction Firefly et son long métrage Serenity au début des années 2000.

Elle est également apparue dans The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions, ainsi que dans des rôles de soutien dans de nombreuses émissions de télévision, notamment Gossip Girl, The Vampire Diaries, Hannibal, Westworld, The Shield et Xena: Warrior Princess.

Gina a déclaré qu’elle aimait travailler avec Meghan et qu’ils avaient passé un “bon moment” dans l’émission, mais qu’ils ne se parlaient plus.

Gina n’était pas la seule à être déconcertée par la quantité de protocole associée à un mariage royal.

Carey Mulligan et son mari Marcus Mumford ont tous deux été invités à la cérémonie et sont arrivés très tôt, ils ont donc attendu pendant des heures.

L’actrice a également révélé dans The Graham Norton Show qu’elle avait entendu une rumeur bizarre selon laquelle il n’y aurait pas de toilettes.

En conséquence, Carey n’a rien bu ce jour-là et s’est plutôt déshydraté.

Il s’est avéré, cependant, qu’il y avait des salles de bains disponibles.

Elle a déclaré: «Il y a toutes ces rumeurs sur ce qu’il y aurait et ce qu’il n’y aurait pas et je ne le savais pas, alors j’ai joué très prudemment.

Lorsqu’on lui a demandé si elle et les autres invités avaient été mis «en lock-out» une fois arrivés, Carey a répondu: «Oui, en quelque sorte.»