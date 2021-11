La star de Sunset, Chrishell Stause, raconte la romance de Jason Oppenheim

Chrishell Stause a parlé de sa relation avec Jason Oppenheim (Photo: Cosmopolitan UK / .)

La star de Selling Sunset, Chrishell Stause, a parlé de sa romance explosive avec le patron Jason Oppenheim.

Le couple – qui joue dans la série de téléréalité Netflix – a rendu sa relation publique plus tôt cette année, partageant des clichés adorés sur Instagram.

Les images nous ont tous plongés dans l’effondrement, rendant l’excitation pour la saison quatre encore plus palpable.

Avant les nouveaux épisodes, Chrishell a admis que la révélation était sortie plus tôt que prévu, car elle ne voulait pas qu’elle soit divulguée ailleurs.

‘Nous avons annoncé [the relationship] un peu plus tôt que je ne l’aurais souhaité, car j’avais l’impression que nous étions sur le point d’être démasqués par des photos de paparazzi », a-t-elle déclaré à Cosmopolitan UK.

« Mais je ne voulais pas que les gens pensent que c’était une erreur ou qu’ils nous avaient » surpris » en train de faire quelque chose – je voulais pouvoir tenir la main de mon petit ami au dîner. «

Le divorce de Chrishell avec Justin Hartley était au centre d’une grande partie de la troisième série, l’agent de luxe s’occupant des retombées devant les caméras.

Avant la fin de la saison sur Netflix, elle supposait qu’elle serait «humiliée» par les scènes, mais a découvert que c’était en fait le contraire.

«Je pensais que ça allait être une humiliation publique. Mais cela a en fait eu l’effet inverse – cela a donné un but à ma douleur », a-t-elle ajouté. « Maintenant, je me sens sans peur. Je ne vois rien de pire à faire à la télévision, donc à partir d’ici, tout est fini.

« N’importe quel type de drame que j’ai avec les filles… rien n’arrivera à [that] endroit. Si je peux m’en sortir, je peux tout surmonter.

Chrishell a parlé de sa nouvelle relation (Photo: Cosmopolitan UK)

Cependant, alors qu’une nouvelle romance s’est épanouie dans la vie de Chrishell, nous ne la verrons pas encore se dérouler.

En fait, la co-star Mary Fitzgerald a déclaré à Metro.co.uk que les téléspectateurs devront attendre la saison cinq pour avoir un aperçu de leur relation naissante.

« Eh bien, vous allez certainement voir une relation se diviser, à laquelle vous ne vous attendriez pas et des choses qui se sont produites où c’est juste choquant », a-t-elle déclaré.

« Sans trop en dévoiler, c’est difficile à dire, c’est difficile à dire, mais ça va être assez choquant de voir certaines des choses qui se sont produites.

«Je pense que Jason et Chrishell ont sorti leur relation entre la saison quatre et cinq.

« Donc, vous ne verrez pas cela dans la saison quatre, mais vous le verrez dans la saison cinq. »

Espérons que Netflix abandonne cela dès que possible.

Selling Sunset revient sur Netflix plus tard cette année.

