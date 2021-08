in

Même si Supergirl nous quittera bientôt, il est réconfortant de savoir que la série ne manque toujours pas de rythme et trouve de nouvelles façons de garder les fans investis. Et bien sûr, c’est formidable de voir que Melissa Benoist et ses collaborateurs profitent de l’instant présent.

Supergirl revient le mardi 24 août à 21 h HE sur The CW.