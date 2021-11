La star de ‘Supernatural’ Misha Collins vend un berceau à LA pour bien au-dessus de ses attentes

Misha Collins doit se sentir comme un gourou de l’immobilier en ce moment – il a déchargé son oasis d’Hollywood et l’a rendu super facile en le vendant rapidement et en dépassant son prix demandé.

La star de « Supernatural » a vendu son superbe tapis d’Hollywood Hills – une tranche de tranquillité de 27 683 pieds carrés – pour 4 550 000 $. Pas trop mal, étant donné qu’il l’a inscrit le mois dernier pour 3,9 millions de dollars.

Nous ferons le calcul pour vous… Misha a obtenu 650 000 $ de plus, soit environ 14 % de plus.

Le vaste domaine est divisé en 3 lots… comprenant une maison principale de 3 chambres, une maison d’amis et un pool house, sans oublier une cabane d’écrivain.

Construit à l’origine en 1926, l’endroit a depuis été mis à jour pour inclure une architecture espagnole avec un toit de tuiles rouges classique. Il y a des détails mauresques partout… comme des fenêtres cintrées, des balustrades en fer forgé et des escaliers carrelés.

La maison principale de 3 étages est agrémentée d’une salle de méditation et de cheminées, et la piscine est équipée d’une couverture rétractable motorisée et d’un bain à remous.

Le domaine dispose également d’une cabane avec un grill intégré et une cuisine, idéale pour préparer des repas du potager privé.

Phil Missig de Berkshire Hathaway HomeServices California Properties avait la liste.