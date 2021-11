La saison 41 de Survivor a été un tourbillon, et la dernière candidate à avoir été rejetée fait connaître sa frustration. Sydney Segal, une étudiante en droit de 26 ans, a été rejetée lors d’une décision controversée le mercredi 3 novembre et elle s’est confiée à Us Weekly pour discuter d’une « garantie malheureuse ».

« La seule façon dont ils auraient pu me faire sortir était avec, genre, 15 avantages et une torsion, c’est comme le plus stupide de tous les temps », a déclaré Segal. « Alors oui, c’est malade. Je n’ai pas été déjoué, survécu, dépassé. J’étais sorti, putain de chance. » La concurrente Erika Casupanan a cassé un sablier dans un geste controversé qui s’est sauvé mais a fait voter Segal, mais Segal affirme qu’elle ne ressent « pas de rancune ».

« Je pense juste que tout l’intérêt de l’avantage était de sortir un joueur fort parce que ce défi était censé être remporté par des joueurs forts. Et puis cette tournure était censée sortir un joueur fort, et félicitations, CBS, cela a fonctionné, » a plaisanté Segal. « Et maintenant, vos notes vont s’effondrer parce que votre grande personnalité a disparu. »

Survivor a fait les choses un peu différemment pour la saison 41 avec un peu d’aide de l’animateur et producteur exécutif Jeff Probst. Pour la saison =Is, Probst s’est adressé au public directement au fur et à mesure de l’action afin de leur offrir encore plus de perspicacité dans le jeu. De plus, il y a eu un « jeu dans le jeu » dans lequel les fans peuvent repérer des énigmes cachées dans l’épisode pour les résoudre.

« Je ne me souviens pas d’un moment où j’ai été aussi excité de lancer une nouvelle saison de Survivor », a déclaré Probst à propos de la saison avant qu’elle ne commence. « Survivor 41 présente un groupe vraiment sympathique de joueurs avertis de Survivor et ils sont dans la saison la plus intense, la plus difficile et la plus dangereuse que nous ayons jamais faite. Nous savons que nous avons les fans les plus fidèles de toutes les émissions à la télévision, et nous sommes pompé pour leur apporter une nouvelle saison passionnante de Survivor ! » Survivor est diffusé sur CBS les mercredis à 20 h HE.