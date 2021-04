La star de “ Survivor ” Sunday Burquest est morte après avoir perdu la bataille contre le cancer

Instagram

L’ancienne candidate du concours est décédée à l’âge de 50 ans après avoir souffert d’un cancer terminal de l’œsophage et de l’ovaire depuis 2020, sa deuxième bataille contre le cancer en une décennie.

Dimanche Burquest est mort. Le “Survivant: La star de la génération Y contre la génération X, qui a reçu un diagnostic de cancer terminal de l’œsophage et de l’ovaire en 2020, est décédée à l’âge de 50 ans le dimanche 18 avril.

Confirmant la mort de Burquest était sa fille Kennedy Burquest via Instagram. Dévoilant plusieurs photos des deux, elle a commencé sa légende: «À ma maman incroyablement belle, merci. Merci de vous être battu aussi dur que vous l’avez fait aussi longtemps que vous l’avez fait. Merci d’être un meilleur ami, un modèle, une sœur et ma mère tout en un. Merci de m’avoir élevé à aimer Jésus et à montrer cet amour aux autres.

«C’est quelque chose que vous avez si bien fait. Ça me brise le cœur de savoir que tu ne me verras jamais le jour de mon mariage, ni que tu seras là quand j’aurai mon premier enfant. Mais je sais que tu veilles sur moi. Même si ça me fait si mal de te voir partir, je suis si heureuse que tu sois à nouveau heureuse. Je suis heureux que tu sois avec Jésus et que tu vois ton père. Je suis contente que tu n’aies plus mal », a poursuivi la fille en deuil. «Je suis heureux d’avoir eu ces derniers mois avec toi.»

«J’ai adoré prendre soin de toi. Tu seras toujours mon patient préféré. Je t’aime au paradis et en arrière un million de fois. Je sais qu’un jour nous nous reverrons. D’ici là, je passerai chaque minute à te manquer et à essayer de te rendre fière », a-t-elle conclu son hommage. «Reste tranquille maman, je te vois bientôt.»

Burquest s’est fait un nom lors de la 33e saison de «Survivor: Millennials vs. Gen X» en 2016. Elle a terminé 7e après avoir été éliminée au jour 35. Avant d’être diagnostiquée avec un cancer terminal de l’œsophage et de l’ovaire, elle a réussi à vaincre le cancer du sein en 2012.

En parlant de sa dernière bataille contre le cancer dans son questionnaire de mise en quarantaine des survivants, Burquest a déclaré: «Après avoir vaincu le cancer du sein en 2012, je ne m’attendais certainement pas à un diagnostic de cancer en phase terminale.» Elle a ajouté: «Je lutte activement contre la maladie avec la chimiothérapie, qui, selon les mots de mon médecin, ‘prolongera ma fenêtre de temps’, mais étant une personne de foi, je crois toujours aux miracles et j’attends pleinement que l’un d’entre eux vienne mon chemin!”