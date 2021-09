La star de SVU confirme une sortie surprenante dans une vidéo émotionnelle

Law & Order: la star de SVU, Demore Barns, a confirmé jeudi sa sortie surprenante du drame policier de longue date avec une vidéo émouvante. Barns a initialement rejoint l’émission en 2019, mettant en vedette le chef adjoint Christian Garland. Il a également fait un bref passage sur le récent spin-off de Law & Order dirigé par Christopher Meloni. La nouvelle des sorties dévastatrices de Barns et de l’ancienne co-star Jamie Gray Hyder a en fait éclaté le 3 septembre, mais Barns est d’abord allé sans faire de déclaration complète sur le développement en raison d’un décès récent dans sa famille, rapporte ComicBook.com.

“Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre compréhension et votre patience. Je voulais m’assurer d’être en mesure d’apporter le meilleur de moi-même dans cette déclaration. À l’équipe SVU, à mes camarades de casting, à NBC, à Wolf Entertainment et à vous tous, et pourtant, au milieu de ce qui s’est passé, il y a des choses que je sais et des choses que je ne connais pas”, a déclaré Barnes dans la vidéo.

Il a poursuivi: “Ce que je sais, c’est que presque chaque acteur souhaite le droit de passage d’apparaître dans un épisode de SVU, et pourtant je suis là. J’ai non seulement fait plus d’un épisode, mais je sais que je Je l’ai fait avec style”, a déclaré Barnes. “Je sais aussi, maintenant que nous avons traversé cette dernière saison de tournage dans le champ de mines de COVID avec peur et sans collègues tombés au combat, que je suis honoré et fier d’avoir aidé cette franchise légendaire à surmonter son année la plus difficile dans sa course record, et que la série l’a fait avec style.”

“Je sais aussi que j’ai joué un rôle important dans l’obtention de ses meilleures notes par SVU la saison dernière par rapport à plusieurs années et que Garland et moi étions très aimés et embrassés par vous dès le premier jour. Je suis aussi très fier d’avoir dépeint le premier chef adjoint noir de l’histoire de la SVU. Je sais aussi que j’aime et que je respecte mes camarades de casting. Ice, Pete, Kelli, Jamie et Mariska, et reconnaissant qu’ils m’aiment et me respectent en retour. L’équipe de la SVU, je suis reconnaissant pour vous et pour votre manière compétente, humble et inébranlable avec laquelle vous avez dirigé notre émission par derrière et aidé les acteurs et moi-même à briller”, a-t-il ajouté, avant de conclure. “La salle des écrivains et producteurs de SVU, j’ai adoré donner forme, voix et âme à vos mots et à Garland. Warren Light et Julie Martin, collaborer et réfléchir avec vous a été une joie et je suis fier de notre travail et de notre impact. Merci pour votre leadership et votre invitation à participer à votre processus créatif », a déclaré Barnes.