Law & Order: la star de SVU, Mariska Hargitay, a récemment parlé de ses problèmes de santé mentale et émotionnelle passés, admettant qu’elle était dans un « endroit gelé » pendant des années tout en « essayant de survivre ». Hargitay a partagé un peu de son expérience en parlant avec Glamour pour le numéro « Femmes de l’année » du magazine. « J’ai clairement été dans cet endroit gelé pendant une grande partie de mon enfance, à essayer de survivre, à essayer de survivre », a révélé l’actrice de 57 ans. « Ma vie a été un processus de décollement des couches et de confiance et de confiance à nouveau. »

Hargitay a poursuivi en partageant: « Je pense que j’ai appris la crise très jeune, et j’ai appris très jeune que cela arrive et qu’il n’y a aucune garantie, et nous continuons. Et puis nous la transformons. » Elle a ajouté: « C’est en quelque sorte ma superpuissance et le don d’avoir un traumatisme tôt dans la vie. J’ai passé les 50 dernières années à quel âge ai-je? – 57 ans, donc 54 ans à essayer de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi , et qu’est-ce que je suis censé en faire ? » Malheureusement, la mère de Hargitay, la star emblématique d’Hollywood Jayne Mansfield, est décédée dans un accident de voiture alors que la star de SVU n’avait que 3 ans. Elle a été élevée par son père, Mickey, un ancien M. Univers qui a immigré aux États-Unis depuis la Hongrie.

Présentation de la femme de l’année 2021 : une bombasse. Un pionnier. Un poëte. Un titan de la télé. Une paire d’activistes. Un groupe de super-héros du droit de vote qui fait de bons ennuis. Toutes les femmes qui refaçonnent le monde à plus d’un titre. Cliquez ici pour en savoir plus : https://t.co/17RmFvPaYu #GlamourWOTY2021 pic.twitter.com/U0jMEEz43r – Glamour (@glamourmag) 2 novembre 2021

Lorsqu’elle a commencé à travailler sur Law & Order: Special Victims Unit en 1999, Hargitay dit qu’elle a reçu d’innombrables lettres de fans qui partageraient leur propre expérience personnelle d’abus et de traumatismes avec elle. « Je me sens seul » et « J’ai honte » ne sont que quelques-uns des sentiments que Hargitay lirait dans les lettres déchirantes. Alors qu’elle lisait les messages sincères des fans, Hargitay a commencé à remarquer un schéma…

« Je me suis dit ‘Oh, non, non, non, non, non, non, non, non, non’ et ensuite, en ‘réponse’, elle a lancé la Joyful Heart Foundation, un groupe qui s’occupe des survivants d’abus. » Joyful Heart était ma réponse. C’est l’objectif de la fondation de redonner la possibilité. light », ils ont besoin de trouver de l’espoir. Les fans peuvent voir Hargitay continuer son combat à l’écran contre le crime et les abus lorsque Law & Order: SVU revient jeudi à 21 h HE sur NBC.