La star de SVU, Mariska Hargitay, fait le point sur sa blessure au genou

Law & Order: la star de SVU, Mariska Hargitay, a révélé une mise à jour sur sa précédente blessure au genou, qu’elle a subie lors de vacances avec des amis en 2020. Tout en parlant à Glamour de sa vie et de sa carrière pour le récent magazine « Women of l’année », Hargitay a raconté l’incident et a expliqué qu’il avait d’abord ignoré la blessure et avait simplement surmonté la douleur. Malheureusement, la même année, l’actrice est tombée et s’est cassé la cheville lors de la première du film Black Widow à Long Island.

Finalement, Hargitay a dû se faire soigner, comme fortement encouragé par son amie et collègue actrice Brooke Shields. « C’était vraiment dur, quatre mois d’enfer », a expliqué Hargitay. « Et je n’arrêtais pas de dire, comme je le fais à propos de tout, ‘Qu’est-ce que cela signifie ? Pourquoi cela se produit-il et quelle est ma responsabilité là-dedans ?’ Et c’était la leçon d’apprendre à ne pas pousser et à écouter notre corps. Et ça a été une leçon vraiment profonde pour moi, écouter notre instinct, parce que c’est notre super pouvoir. »

Par coïncidence, Shields était présent pour les deux accidents et a félicité Hargitay pour sa force et sa détermination. « Si quoi que ce soit, cela devient plus difficile plus vous y êtes. Ce type de longévité est très rare », a déclaré Shields à Glamour. « Elle est incroyablement loyale et elle fait vraiment des choses importantes pour vous une priorité. Elle n’est jamais disponible pour vous, jamais pas la première à célébrer les femmes de sa vie. Il ne s’agit pas de compétition; c’est une fille, mais elle ne ne rivalise pas avec ses petites amies. Et elle peut traîner avec les maris et être hystérique. Elle peut plaisanter. »

En plus de ses problèmes de santé physique, Hargitay s’est également ouverte au glamour de sa santé mentale et émotionnelle, partageant qu’elle a longtemps vécu dans un état «gelé». « J’ai clairement été dans cet endroit gelé pendant une grande partie de mon enfance, à essayer de survivre, en fait à essayer de survivre », a révélé l’actrice de 57 ans. « Ma vie a été un processus consistant à éliminer les couches et à faire confiance et à faire confiance à nouveau. » Hargitay a poursuivi en partageant: « Je pense que j’ai appris la crise très jeune, et j’ai appris très jeune que ça arrive et qu’il n’y a aucune garantie, et nous continuez. Et puis nous le transformons. »

Elle a ajouté: « C’est en quelque sorte ma superpuissance et le don d’avoir un traumatisme tôt dans la vie. J’ai passé les 50 dernières années à quel âge ai-je? – 57 ans, donc 54 ans à essayer de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi , et qu’est-ce que je suis censé en faire ? » Les fans peuvent voir Hargitay poursuivre son combat à l’écran contre le crime et les abus lorsque Law & Order: SVU revient jeudi à 21 h HE sur NBC.