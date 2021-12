Netflix se prépare à publier la suite de son faux documentaire de fin d’année Death to 2020 pour cette année, intitulé Death to 2021, et le streamer aurait ajouté quelques noms notables au nouvel opus –– dont la star de Ted Lasso et Nick Mohammed.

Selon Digital Spy, Mohammed est rejoint par les nouveaux arrivants William Jackson Harper (The Good Place), Lucy Liu (élémentaire), Stockard Channing (The West Wing) et Alistair Green (The Great). La co-star de Mohammed Ted Lasso, Samson Kayo, sera de retour pour l’émission aux côtés de Joe Keery de Stranger Things, de Hugh Grant de Paddington 2, de la comédienne Tracey Ullman et de Diane Morgan de Mandy.

Semblable à l’émission de l’année dernière, le nouveau chapitre prendra également des moments de l’année et rejouera des images d’archives avec les commentaires de diverses personnalités créées. La bande-annonce, que Netflix a publiée jeudi, présente Morgan dans le rôle de Gemma Nerrick, qui tente maladroitement de lui donner une date Zoom, Geoff (joué par Green), un câlin virtuel.

Créée par Charlie Brooker de Black Mirror, la société de production de Brooker Broke and Bones a de nouveau soutenu la série. Cependant, le point de vente rapporte que Brooker a pris du recul pour permettre à Ben Caudell de Cunk On Britain de reprendre les tâches d’écriture de l’émission. Annabel Jones, productrice exécutive de Black Mirror, produira également sur le projet.

On peut dire que le film de l’année dernière n’a pas été présenté en avant-première par des critiques stellaires. « Vous vous attendez à de la grandeur de Brooker, mais les blagues ici sont aussi prévisibles que les cibles des blagues, ne dépassant qu’occasionnellement la qualité du redoutable redémarrage de Spitting Image de cette année. Au moins, cela avait des marionnettes amusantes », a écrit The Telegraph à propos de la performance. « Le problème est que la plupart des blagues – et des observations – ici, nous les avons tous déjà faites, paresseusement, sur les réseaux sociaux, maintes et maintes fois. Mort à 2020 clochards sur le sol que nous connaissons au mieux avec lassitude, au pire complètement marre de. »

L’examen de The Independent a suivi un ton similaire. « Il est difficile de savoir ce qui s’est passé ici. De toute évidence, il y a de l’argent derrière Death to 2020, compte tenu de sa provenance et du calibre des contributeurs. Entre Black Mirror et les Wipes – pour ne rien dire de la carrière précédente de Brooker en tant que critique de l’acid brillant – ses créateurs sont trop doués pour la télévision pour ne pas savoir que c’est de qualité inférieure », peut-on lire. « Est-ce une sorte de travail de plâtrage télévisuel d’argent en main pour leurs patrons de Netflix, qui voulaient une partie de l’action Wipe ? contrôle ? Quelle que soit la réponse, Death to 2020 est un gâchis et vous serez heureux quand ce sera fini. En ce sens, au moins, c’est approprié à son sujet. »