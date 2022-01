La star de « Ted Lasso » Jason Sudeikis remporte le deuxième Golden Globe d’affilée

Avec la saison des récompenses 2022, la série originale Apple TV + Ted Lasso est de nouveau sous les projecteurs alors que Jason Sudeikis a remporté le prix du meilleur acteur de télévision – série musicale/comédie lors des Golden Globe Awards hier soir.

C’est la deuxième fois que Jason Sudeikis est nominé et remporte cette catégorie aux Golden Globe grâce à sa performance sur Ted Lasso. L’émission télévisée a également été nominée pour le prix de la meilleure série télévisée, mais a perdu contre le premier Hacks de HBO Max.

Jason Sudeikis incarne Ted Lasso, un petit entraîneur de football collégial du Kansas embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu’il n’ait aucune expérience en tant qu’entraîneur de football. En plus de jouer le rôle principal, Sudeikis est producteur exécutif, aux côtés de Bill Lawrence (« Scrubs ») via ses Doozer Productions, en association avec Warner Bros. Television et Universal Television, une division de NBCUniversal Content. Jeff Ingold de Doozer est également producteur exécutif avec Liza Katzer en tant que co-productrice exécutive. La série a été développée par Sudeikis, Lawrence, Joe Kelly et Brendan Hunt, et est basée sur le format et les personnages préexistants de NBC Sports.

Pour l’instant, Ted Lasso a deux saisons disponibles sur Apple TV + et une autre devrait probablement arriver plus tard cette année. À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont été honorés avec 184 victoires et 704 nominations aux prix, Ted Lasso étant sa production originale la plus récompensée.

