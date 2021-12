La star de « Teen Mom » ​​affirme que Supernanny l’a contactée après la saison

La dernière saison de Teen Mom OG mettait en vedette Mackenzie McKee traitant du comportement de ses enfants. McKee partage trois enfants – Gannon, Jaxie et Broncs – avec son mari Josh McKee. Après la fin de la saison, la personnalité de MTV s’est rendue sur Instagram et a affirmé qu’elle avait reçu un message de Supernanny elle-même, Jo Frost, pour demander de l’aide, selon The Sun.

McKee a expliqué qu’en raison de son scénario cette saison, quelqu’un a apparemment tendu la main à Supernanny pour lui donner un coup de main. Elle a commencé en disant que son histoire au cours de la dernière saison était « que mes enfants sont mauvais. Comme vraiment mauvais. Je n’ai aucun contrôle sur eux. » La star de télé-réalité a poursuivi en disant qu’elle avait même reçu des messages de ceux qui diagnostiquaient son plus jeune enfant, Broncs, « avec tout ce qui se trouve sous la lune et le soleil ».

« On en a beaucoup parlé cette saison et beaucoup de gens sont inquiets, mais, je vous le promets, ce n’est pas aussi grave qu’il y paraît », a-t-elle déclaré. « Cela a été une année difficile et Broncs est comme moi, alors je lui accorde beaucoup de grâce. » McKee a déclaré que lorsqu’elle était plus jeune, elle souffrait de TDAH et se retrouvait souvent dans « beaucoup de problèmes ». Elle a ajouté qu’en raison de ses propres expériences, « je suis capable d’aider Broncs à traverser cette partie de la vie. » Bien qu’elle ait reçu de nombreux messages sur le comportement de ses enfants, l’un d’entre eux est plus ressorti que les autres.

McKee a partagé: « Quelqu’un m’a tendu la main et elle m’a dit: ‘Hé, vous avez des fans inquiets qui m’ont tendu la main. M’a dit de vous contacter. Comment puis-je vous aider? Genre, je veux venir chez vous et t’aider.' » Elle a ensuite révélé que le message était censé provenir de Nanny Frost. La star de Teen Mom a déclaré que recevoir le message était « tellement drôle », car sa mère avait l’habitude de la taquiner en disant qu’elle appellerait Supernanny quand elle était plus jeune.

« Je pensais que c’était une blague. Je pensais que j’étais punk. C’était réel », a poursuivi McKee. « J’ai reçu un appel parce que vous vous inquiétez pour mon fils. Elle a terminé en riant et en disant : « Vous tous, je ne peux pas inventer ce genre de choses. » Bien que McKee n’ait pas dit si elle avait accepté Frost sur cette offre apparente, ce serait certainement un événement crossover de télé-réalité à regarder.