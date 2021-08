La star de “Teen Mom 2”, Briana DeJesus, met fin à ses fiançailles dans une décision surprenante

La star de Teen Mom 2, Briana DeJesus, a surpris les fans et le fiancé Javi Gonzalez, en annulant ses fiançailles. La star de télé-réalité a révélé qu’elle était “officiellement célibataire” lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, abordant son statut après qu’un fan l’a interrogé sur son mariage.

“Je ne me marie pas de sitôt”, a écrit DeJesus en réponse. « Peut-être les 5 prochaines années ? » Elle a ensuite confirmé qu’elle était célibataire, un total de 180 d’après ses réactions en mai lorsqu’elle avait exprimé l’espoir que Gonzalez était “la seule”. D’après E! News, DeJesus était très positif à l’époque.

“Nous y sommes allés très lentement. J’essaie de ne pas trop le garder près des caméras parce qu’il n’est pas très à l’aise. Il est toujours très timide et il ne comprend pas vraiment toute la vie à la télévision, alors j’essaie de le garder séparé car autant que je le peux, ce qui est un combat pour moi parce que j’ai l’impression de vivre une triple vie : la vie de maman, la vie à la télévision, puis la vie de petite amie”, a déclaré DeJesus au magazine. Trois semaines plus tard, ils étaient fiancés. Avance rapide jusqu’à présent et elle est célibataire, même si elle n’a aucun ressentiment envers Gonzalez.

“Rien de fou [happened]”, a écrit DeJesus sur les raisons pour lesquelles elle et Javi ne sont plus fiancés. “Je suis arrivé à la conclusion que je pensais que je voulais être dans une relation, mais en réalité, l’idée semblait agréable mais je ne suis tout simplement pas prête pour cela. J’ai passé une excellente année avec lui mais [right now], J’ai d’autres plans. Peut-être qu’à l’avenir, nous nous reverrons.”

DeJesus a ajouté qu’elle aime toujours Gonzalez et qu’il est “un gars formidable”. Pour la star de télé-réalité, elle se concentrera désormais sur ses enfants, sa vie professionnelle et ses engagements Teen Mom 2. Elle a également changé d’avis sur la coparentalité et ses plaintes sur la situation. Elle a également précisé qu’une chose que son avenir ne tient pas, c’est plus d’enfants.

“Je pensais en vouloir un autre, mais je regarde Nova et Stella et elles grandissent et je pense que j’ai dépassé le stade nouveau-né/enfant en bas âge”, a-t-elle déclaré à un abonné, en le ponctuant d’un “bonjour non”. Elle a deux filles, dont une qui est en 4e année et une autre qui est en pré-maternelle. Le travail acharné sera nécessaire.