La star de ‘Teen Mom 2’, Briana DeJesus, s’en prend à Kailyn Lowry au milieu d’un procès: ‘Dumb B–h’

La star de Teen Mom 2, Briana DeJesus, a quelques mots de plus pour Kailyn Lowry au milieu de la bataille judiciaire en cours des deux stars de la réalité. DeJesus est allé sur Instagram cette semaine pour accuser Lowry d’être un “hypocrite” pendant qu’elle et son ex-mari Javi Marroquin, et sa fiancée Lauren Comeau. DeJesus a fait quelques remarques sarcastiques après que Lowry et Marroquin se soient rendus sur Instagram Live pour expliquer leur grief contre Comeau. À quoi, DeJesus a répondu, donnant à ses disciples les définitions des mots «audace, ringard, imposteur et stupide b––».

“Arrêtez de projeter”, a-t-elle poursuivi dans un autre post. “Tout ce que la personne toxique vous a accusé d’être ou de faire est une confession directe de ce qu’elle est et de ce qu’ELLE a fait”, a-t-elle partagé dans une image de citation republiée. Lowry et DeJesus sont des ennemis connus du fait qu’ils partagent tous deux une histoire avec Marroquin, poussant les fans à deviner que les messages étaient en réaction à la déclaration en direct. Elle a suivi sa précédente leçon sur les personnes toxiques, avec une définition d’un narcissique. “Un narcissique pense qu’ils ont le droit de vous maltraiter et de vous blesser, mais vous n’avez pas le droit de réagir ou de vous défendre », lit-on dans le message.

Lowry et Marroquin étaient sur IG Live ce soir-là, partageant leur côté des événements dans la situation du 20 juillet concernant une « affaire domestique » (par Intouch) où la police a été appelée. Les autorités n’ont pas confirmé si Lauren et Javi étaient les personnes impliquées. Dans The Sun, Lauren a déclaré que Javi avait “fait une fausse accusation” et “appelé la police quelques heures après avoir quitté mon domicile”.

“Je veux me débarrasser de ça parce que j’en ai marre que les gens tirent la carte de la victime et agissent vraiment comme s’ils étaient parfaits et pointent constamment du doigt les autres”, a commencé Kailyn en direct avant que Javi ne rejoigne le chat. « Alors, Lauren, celui-ci est pour vous. »

“Vous ne pouvez pas attaquer mon ex-mari devant votre fils, et je sais que c’était vrai”, a-t-elle poursuivi. «Ce n’est pas quelque chose pour lequel je vais permettre à mon ex-mari de descendre. Cela n’arrivera tout simplement pas parce que mon fils est également affecté par cela. Être réel. Possédez votre s–– comme le reste d’entre nous. Javi a poursuivi en accusant Lauren d’avoir “dupé” les gens en laissant entendre qu’il y avait plus dans l’histoire. “Si nous le voulions vraiment, nous pourrions en dire plus, mais ce n’est pas nécessaire”, a déclaré l’alun de 16 & Pregnant. “J’espère que les gens verront qui elle est vraiment.”