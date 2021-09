La star de “Teen Mom 2” Kailyn Lowry en a marre des fans qui suggèrent cela à propos de sa vie amoureuse

Pour tous ceux qui veulent que Kailyn Lowry, star de Teen Mom 2, revienne avec son ex-mari Javi Marroquin, Lowry dit que c’est hors de question. Lors d’une récente séance de questions-réponses, la mère de quatre enfants a tenu sur ses histoires Instagram, Lowry 29, a fait savoir aux fans qu’il n’y avait aucune chance en enfer qu’elle et Marroquin se réunissent. Les deux, qui partagent un fils de 7 ans, Lincoln, ont simplement répondu à la question : “Je ne vais pas me remettre avec Javi”, a-t-elle écrit. “La réponse est non.”

La réponse est venue après qu’un fan ait posé la question à Lowry : “Quelle question aimeriez-vous que les gens arrêtent de vous poser.” Le voyage de Lowry a été relaté depuis sa première apparition sur MTV 16 & Pregant avec son ex-petit ami et mère de son premier fils Isaac, Jo Rivera, en 2009. Par sa première saison sur Teen Mom 2, Rivera et Lowry, dissipé par un adolescent parentalité, s’effondraient. Ils se sont séparés avant qu’Isaac n’ait eu 1 an. En quelques années, elle avait rencontré et épousé Marroquin.

Les deux se sont officiellement mariés en 2012 alors que Marroquin servait dans l’armée américaine. Ils ont finalement divorcé en 2017, au milieu de plusieurs problèmes conjugaux, dont une infidélité présumée. Depuis lors, l’ancien couple a eu des problèmes avec la coparentalité. Mais les choses semblent aller mieux car ils ont annoncé cet été qu’ils étaient des “partenaires commerciaux” dans le but d’organiser des camps sportifs pour enfants à travers les États-Unis avec l’entraîneur de leur fils Lincoln, Steve Gonzalez.

Lowry a été ouverte sur ses problèmes de coparentalité avec Marroquin. Elle a révélé sur son podcast, No Mommas No Drama, qu’elle avait dépensé près de 80 000 $ en honoraires d’avocat dans des batailles pour la garde.