La star de Teen Mom 2, Jade Cline, en a assez des gens qui la critiquent pour avoir partagé des photos sans peau sur Instagram. La jeune femme de 25 ans a rappelé à ses abonnés qu’elle est une adulte et qu’elle peut décider elle-même de quoi partager. Cline est une ancienne star de Teen Mom: Young and Pregnant qui a rejoint Teen Mom 2 en 2019 après que Jenelle Eason a quitté la série.

« Je montre un certain décolleté et tout Internet perd la tête. Lol, j’ai 25 ans », a écrit Cline dans un article Instagram Stories jeudi, rapporte InTouch Weekly. « Je suis un adulte. Aucune mère n’est une déception pour leur enfant parce qu’ils ont un décolleté apparent. Vous êtes de sacrés cinglés. » Cline a poursuivi en criant « les mamans chaudes qui montrent toujours de l’amour et de l’amour-propre. Plus de photos de filles chaudes à venir. »

Les commentaires de Cline sont venus après qu’elle ait publié mercredi une photo d’elle portant une robe décolletée. Le message était rempli de commentaires négatifs, bien que bon nombre des messages les plus récents aient été favorables. Même la star de Teen Mom 2, Briana DeJesus, était dans le coin de Cline. « Tout va bien… et seulement s’ils savaient qu’il s’agissait d’un ensemble de maillot de bain », a écrit DeJesus. « LOL… je t’aime, » répondit Cline.

Ce n’est pas la première fois que Cline doit se défendre contre des ennemis. Plus tôt cette année, elle a décidé de se faire faire un lifting brésilien des fesses, comme on l’a vu dans la dernière saison de Teen Mom 2. Elle a dit aux fans qu’elle avait subi d’autres chirurgies esthétiques, mais jamais d’implants mammaires. « Non [breast] implants, juste un peu de graisse transférée. Je ne les ai pas vraiment agrandis, juste plus remplis. J’ai toujours la même taille de bonnet, juste plus pleine », a-t-elle écrit à l’époque. Elle a également déclaré aux fans en mai qu’elle préférerait être honnête à propos de sa chirurgie plastique, notant que la seule chose qui compte pour elle est « Je suis heureuse et bon pour la santé. »

L’opération de Cline est venue avec plus de drame que quelques commentaires négatifs en ligne. Comme on le voit dans l’émission, la mère de Cline, Christy, et son beau-père ont été absents pendant plus de trois heures après l’opération, censés avoir reçu les médicaments de Cline. Pendant leur absence, le petit ami de Cline, Sean et DeJesus, ont appelé une ambulance. Christy est finalement arrivée avec le médicament, mais Cline n’a parlé à sa mère qu’une seule fois depuis l’opération et ils ne se sont même pas assis ensemble lors de la réunion Teen Mom 2 en août.

Lors des retrouvailles, Cline a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de réparer sa relation avec Christy. « Je pensais que ma mère allait me laisser m’allonger là et mourir et que personne ne le saurait », a déclaré Cline, ajoutant que la situation était « effrayante » et « déchirante ». Christy a regardé les coulisses et a dit plus tard au Dr Drew Pinksy qu’elle ne voulait pas que les téléspectateurs pensent qu’elle avait abandonné sa fille.