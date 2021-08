La star de “Teen Wolf” Dylan O’Brien est méconnaissable avec une coupe Buzz Blond Platine

Alors qu’il entre dans une nouvelle phase de sa carrière, la star de Teen Wolf, Dylan O’Brien, adopte une nouvelle coupe de cheveux audacieuse. La production a commencé sur le dernier film d’O’Brien, Not Okay, et il est méconnaissable avec son nouveau style : une coupe blonde platine. Les fans connaissent mieux O’Brien, en tant que brune hirsute, mais ce nouveau look fait certainement parler les gens. Le compte TikTok officiel du film a également documenté la transformation dramatique.

Not Okay met en vedette Zoey Deutch et est déjà en tournage à New York. Selon Variety, “Not Okay suit une jeune femme égarée (Deutch) désespérée à la recherche d’amis et de gloire, qui simule un voyage à Paris pour renforcer sa présence sur les réseaux sociaux. Lorsqu’un incident terrifiant se déroule dans le monde réel et devient une partie de son imaginaire voyage, son mensonge devient un dilemme moral qui lui offre toute l’attention dont elle a besoin.”

Après avoir connu des succès précoces dans sa carrière avec des tentes pour adolescents comme Teen Wolf et The Maze Runner, O’Brien travaille sur de nouveaux projets qui projettent une image plus adulte. O’Brien a subi un accident très grave en 2016 alors qu’il était sur le tournage de The Death Cure, et il a expliqué dans une interview à NME l’année dernière que la récupération des blessures et certains bouleversements dans sa vie personnelle ont inspiré une “phase de transition”.

“Vous savez, c’était beaucoup de choses personnelles combinées à des choses à un moment donné de ma carrière”, a-t-il expliqué. O’Brien, qui aura 30 ans cette année, a expliqué qu’une crise du quart de vie l’avait un peu touché. “C’était comme toute cette putain de tempête de merde”, a-t-il déclaré. “J’étais à la fois tellement épanouie et heureuse à propos de ces choses d’un autre monde et surréalistes que j’avais vécues en fonction de l’endroit où ma carrière m’avait amené. J’avais toute cette confiance, cet épanouissement et de belles personnes [in my life] – des choses tellement incroyables à vivre à un jeune âge. Mais en même temps, il y avait beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui n’étaient pas contrôlées et en quelque sorte négligées pendant un certain temps.” O’Brien a été vu pour la dernière fois dans Infinite et Love and Monsters.