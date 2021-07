La star de télé-réalité et l’actrice grièvement blessées dans un accident de voiture pourraient être inculpées pour la mort d’un ami passager

L’actrice Yashika Anand, devenue célèbre dans la série de télé-réalité Big Boss Tamil, a été grièvement blessée dans un accident de voiture qui a tué son amie, Vallichatti Bhavani, samedi soir à Mamallapuram, en Inde. Deux autres personnes dans la voiture ont également été grièvement blessées. Anand et les deux autres passagers devraient survivre. L’actrice pourrait faire face à des accusations.

L’accident s’est produit sur East Coast Road à Mahabalipuram, une ville du sud-est de l’État indien du Tamil Nadu, vers 1 heure du matin, rapporte The Hindustan Times. Le véhicule d’Anand a percuté une cloison, puis est tombé dans une fosse voisine. Bhavani serait mort sur les lieux. La conductrice accélérait lorsqu’elle a perdu le contrôle et a heurté le médium, selon des témoins. Les spectateurs ont aidé Anand et les autres passagers à sortir de la voiture, mais ils n’ont pas pu sauver Bhavani. Le corps du défunt a été transporté à l’hôpital de Chengalpattu pour une autopsie.

Bonsoir ❤️🥰 #ootd pic.twitter.com/telH5uXLWa – Yashika Anand (@iamyashikaanand) 20 juillet 2021

Anand a subi des fractures à l’os de la hanche et à la jambe droite, rapporte DTNext. Elle est soignée dans un hôpital privé de Chennai et est consciente, ont indiqué des sources au média. Des sources policières ont déclaré au point de vente qu’Anand était en retard de la semaine sur les lieux de l’accident. Une affaire a également été classée sous trois sections, y compris causant la mort par négligence, contre Anand.

Après l’accident, des membres de la communauté cinématographique tamoule ont demandé des prières pour Ananad. “Amis que vous connaissez tous [Anand], une belle fille”, a tweeté l’acteur SJ Suryah. “Mais nous savons qu’elle est [an] artiste génial aussi… KADAMAIYAI SEI sera le bon début de son parcours en tant qu’interprète… guérissez bientôt Yashika d’être là où vous devez être… prières. ” L’acteur Vijay Antony a ajouté: ” Vous vous rétablirez bientôt [Yashika]. Nos prières sont avec toi.”

Anand était un modèle Instagram avant de commencer à jouer en 2015, note Heavy. En 2018, elle a joué dans Big Boss Tamil, une série de télé-réalité similaire à Big Brother. Elle a également joué dans les films Paadam, Maniyar Kudumbam, Nota, Zombie, Dhuruvangal Pathinaaru et Siruthai Siva. Elle a plusieurs films en préparation, selon sa page IMDb. Elle a récemment terminé le tournage du film tamoul Ivan Than Uthaman.

Pendant le mouvement #MeToo, Anand a déclaré aux journalistes qu’elle avait eu sa propre expérience de “casting couch” avec un réalisateur lors d’une audition, rapporte The Times of India. Elle a affirmé que le réalisateur lui avait dit, à elle et à sa mère, qu’elle devait “s’engager dans une faveur sexuelle” pour obtenir un rôle. Ils ont décliné l’offre. Anand n’a pas nommé le directeur et a déclaré qu’elle n’avait pas déposé de plainte à l’époque parce que l’homme ne l’avait pas physiquement harcelée. À l’époque, Anand avait appelé le gouvernement à faire de l’industrie cinématographique indienne un endroit plus sûr pour les femmes, ajoutant que les aspirantes actrices étaient souvent harcelées sexuellement.