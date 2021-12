La star de télé-réalité s’est à nouveau fiancée après s’être réconciliée avec son ex-fiancé

La star de télé-réalité Gemma Collins est à nouveau fiancée à l’homme d’affaires Rami Hawash. Collins, qui a joué dans plusieurs émissions de téléréalité au Royaume-Uni, a été brièvement fiancé à Hawash en 2013 et 2014 avant de raviver leur romance plus tôt cette année. Les deux ont essayé de garder leurs fiançailles hors de la presse car Hawash, 48 ans, est toujours en train de divorcer de sa première femme.

Collins, 40 ans, a confirmé que les deux étaient à nouveau engagés dans une interview avec le Times. « Oui, mais nous ne pouvons pas vraiment sortir et dire quoi que ce soit parce que Ram était marié auparavant et ses papiers ne sont pas arrivés, donc jusqu’à ce que ce soit officiellement signé, nous n’avons rien dit », a-t-elle déclaré, rapporte Metro. Hawash et sa femme ne sont plus ensemble depuis deux ans, a déclaré Collins.

(Photo : Mark R. Milan/GC Images)

« Je la connais, elle a un partenaire, elle vaut de l’or », a déclaré Collins à propos de la femme de Hawash. « Il y a un enfant impliqué, il n’a que trois ans, évidemment je l’aime à en mourir. Mais jusqu’à ce que ces papiers soient signés, je ne peux pas sortir. » Hawash et sa femme sont les parents de leur fils Tristan.

Collins et Hawash sont sortis ensemble pour la première fois en 2011, et ils se sont fiancés à Noël 2013. Ils ont rompu quelques semaines plus tard. En juillet, Collins a déclaré au Mirror qu’elle était « sur la lune » et « ravi » d’être de retour avec Hawash. « Je suis le plus heureux que j’aie jamais été. Je suis très amoureux », a déclaré Collins à l’époque. « L’essentiel est qu’il me respecte beaucoup en tant que femme. Il ne me rabaisse jamais. »

Hawash « m’adore absolument », a déclaré Collins au Mirror. « De toute évidence, nous avons 10 ans de plus maintenant, mais nous avons une relation tellement respectueuse », a-t-elle ajouté plus tard. « Il adore chaque partie de moi, et plus important encore, il me respecte beaucoup. Je ne serais pas avec lui s’il ne le faisait pas. Je suis dans une relation très, très heureuse. »

Collins a été une présence presque constante dans les émissions de télé-réalité britanniques depuis qu’elle a rejoint la série IVT2/ITVBe The Only Way Is Essex en 2011. Elle joue maintenant dans sa propre série, Gemma Collins: Diva, lancée en 2018. Elle a également participé dans Splash !, Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici, Celebrity Big Brother, Celebs Go Dating, Celebrity MasterChef, Dancing on Ice et All Together Now, Celebrities. Elle aurait signé un accord de 200 000 £ pour développer des projets pour TikTok. Collins a également son propre podcast.