La star de Biggest Loser, Jillian Michaels, est fiancée. L’entraîneur de célébrités a partagé la nouvelle sur Instagram qu’elle et DeShanna Marie Minuto, sa petite amie de trois ans, se mariaient avec un doux message faisant référence à la durée de leur relation à côté d’une photo de la bague de fiançailles. « 1153 jours… en voici des milliers d’autres. Elle a dit ‘oui’ [red heart emoji] », a écrit Michaels. Minuto a partagé la même photo en noir et blanc avec la simple légende « OUI ».

« DeShanna, c’est ‘toutes les choses’ – belle, intelligente, drôle, créative, excentrique, passionnée… Je pourrais parcourir la liste des adjectifs. Ces caractéristiques vous attirent évidemment vers quelqu’un. Mais c’est la qualité de leur caractère qui vous fait pensez ‘Dieu merci pour cette personne allongée à côté de moi’ tous les soirs quand vous vous endormez », a déclaré Michaels à PEOPLE après l’annonce des fiançailles.

« Il est facile de rester ensemble quand tout va bien, mais quand la vraie vie s’installe et que les choses deviennent désordonnées, difficiles, effrayantes et même carrément laides – c’est alors que la vérité se révèle. Et cette femme s’est révélée être forte au-delà de toute mesure , sage au-delà de ses années et aimante au-delà de mes rêves les plus fous. Je suis tellement reconnaissante de l’appeler officiellement mienne », a poursuivi Michaels

La relation était Michaels d’abord depuis sa séparation avec l’ex-fiancée Heidi Rhoades. L’ancien couple a commencé à se fréquenter en 2009 et s’est fiancé quelques années plus tard en 2015. Le couple a adopté une fille, Lukensia, originaire d’Haïti en mai 2012, tandis que Rhoades a donné naissance à leur fils Phoenix plus tard dans le même mois. Après s’être séparé en juin 2018, Michaels a officiellement déposé une demande pour mettre fin à leur partenariat domestique en février 2019, selon The Daily Mail.

« Nous avons découvert que nous sommes de meilleurs amis et parents vivant séparément que de rester ensemble », a écrit Michaels en juin 2018. « La vie et les gens changent, mais notre amour les uns pour les autres et notre engagement à élever nos deux enfants en tant qu’équipe inséparable restent. Merci de nous avoir toujours aimés et soutenus, le sentiment est réciproque! » Les deux se sont toujours engagés à coparentalité malgré la fin de leur relation.