Fraîchement décroché d’un Emmy, l’ancien de Crown, Josh O’Connor, serait à l’affiche d’un nouveau drame familial aux côtés de Jennifer Lawrence. Mob Girl, qui sera dirigé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino comme son premier film américain, racontera l’histoire vraie d’Arlyn Brickman –– une femme qui traînait avec des gangsters dans la Petite Italie et qui sortait avec eux, pour finalement devenir un gangster se. Le film est basé sur le roman de la journaliste new-yorkaise Theresa Carpenter.

Showbiz411 rapporte que la direction d’O’Connor nie son implication, ce qui pourrait signifier que l’accord est toujours secret pour le moment. En attendant, la prochaine entreprise immédiate d’O’Connor sera vue dans le prochain film Mothering Sunday. Le lauréat d’un Emmy jouera aux côtés de la star montante Odessa Young dans le drame d’époque sexy, qui sortira en salles le 19 novembre.

O’Connor incarne le dernier fils d’une famille qui a perdu ses autres enfants à cause de la Première Guerre mondiale. Leur plan pour lui est de le voir devenir avocat et bien se marier, mais il entame une liaison secrète et torride avec une jeune femme de chambre.

Cette saison de récompenses, la star a remporté son premier Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique. « Making The Crown a été les deux années les plus enrichissantes de ma vie », a-t-il déclaré lors de son discours d’acceptation, selon Deadline. « À la distribution et à l’équipe, Peter Morgan et les autres réalisateurs brillants qui ont fait de cette série un plaisir de faire partie, merci. » O’Connor ne reviendra pas dans la série avant une autre saison, car le drame de la famille royale devrait sauter dans le temps dans le prochain épisode avec un nouveau prince Charles et une nouvelle princesse Diana. Bien que cela ait été une balade amusante, il dit qu’il attend maintenant avec impatience de nouveaux projets. « Cela fait deux ans de ma vie, cumulativement, à faire la série. Et puis le reste de ma vie n’a fait que parler de ça », a déclaré O’Connor à Variety. « C’est une dynamique étrange ; vous passez plus de temps à parler de votre travail qu’à le faire parfois. Et cela montre simplement le succès de [The Crown] — que les gens veulent en entendre parler et veulent comprendre le processus et les histoires. J’ai eu les deux meilleures années de ma vie. Mais c’est aussi excitant, l’idée que je puisse partir et parler d’autres choses. »