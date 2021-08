La star de “The Exorcist” revient en tant que mère de Stabler

Ellen Burstyn reprendra son rôle de Det. La mère d’Elliot Stabler, Bernadette Stabler, dans Law & Order: Organized Crime Saison 2. Burstyn a joué le rôle de la mère de Stabler dans l’épisode “Swing” de 2008 de Law & Order: Special Victims Unit. La star oscarisée a également récemment accepté de jouer dans les prochains films d’Universal L’Exorciste.

L’épisode du crime organisé verra Burstyn retrouver Christopher Meloni, qui est revenu à la franchise Law & Order 10 ans après avoir quitté Law & Order: Special Victims Unit plus tôt cette année. Burstyn n’est apparu que dans un épisode de SVU, mais c’était un épisode important. Dans “Swing”, Stabler a recherché sa mère inédite dans le but d’aider sa fille, Kathleen (Allison Siko), note Give Me My Remote. Bernie s’est révélé être bipolaire. Olivia Benson (Mariska Hargitay) a poussé Bernie à aider Kathleen à faire face à ses propres problèmes de santé mentale et à demander de l’aide. Bernie ne prenait pas de médicaments elle-même et était séparée de Stabler.

Ellen Burstyn dans Law & Order: Special Victims Unit en 2008. (Photo: Virginia Sherwood/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via . via .)

Bien que la saison 1 du crime organisé se soit concentrée sur l’enquête du Bureau de contrôle du crime organisé sur Richard Wheatley (Dylan McDermott), l’émission a approfondi la vie personnelle de Stabler alors qu’il luttait pour remettre sa vie sur les rails après la mort de sa femme Kathy. Sa relation avec son plus jeune fils Eli (Nicky Torchia) était une partie importante de la série, tandis que ses enfants plus âgés tentaient de mettre en scène une intervention dans un épisode. Les autres membres de la famille de Stabler pourraient figurer dans les saisons à venir. “Certainement dans les saisons à venir, tout est sur la table”, a déclaré la showrunner Ilene Chaiken à Give Me My Remote.

La saison 2 du crime organisé fera ses débuts le jeudi 23 septembre à 22 h HE sur NBC, après un épisode de deux heures sur SVU. Ron Cephas Jones (This Is Us) incarnera le membre du Congrès Leon Kilbride, qui a été mentionné mais n’a pas été vu dans la saison 1. Vinnie Jones (Arrow) incarnera le gangster Albi Briscu. Dylan McDermott reviendra dans la saison 2 comme récurrent puisque son histoire n’était pas complètement ficelée à la fin de la première saison.

Burstyn a remporté un Emmy pour la meilleure actrice invitée dans une série dramatique pour “Swing” en 2009. Elle a ensuite remporté un autre Emmy pour les animaux politiques. Elle est également lauréate d’un Oscar pour sa performance dans Alice Doesn’t Live Here Anymore de Martin Scorsese (1974). Elle a également remporté un Tony en 1975 pour Same Time, Next Year.

À la fin du mois dernier, Universal Pictures a choqué Hollywood en dépensant 400 millions de dollars pour acheter les droits de L’Exorciste, avec l’intention de produire trois films. Le premier film devrait sortir en salles le 13 octobre 2023 et des films de suivi pourraient sortir sur Peacock. Burstyn, qui a joué dans le classique original de 1973 en tant que Chris MacNeil, a signé pour jouer dans les nouveaux films. Blumhouse produira les films, sous la direction de David Gordon Green (Halloween). Leslie Odom Jr. jouera le rôle d’un père qui cherche le personnage de Burstyn après la possession de son propre enfant.