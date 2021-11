La star de «The Game» Hosea Chanchez détaille à quoi s’attendre de la série redémarrée (exclusif)

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Le jeu est de retour. La série autrefois populaire diffusée à l’origine sur The CW et BET a finalement été redémarrée sur Paramount +, et elle enthousiasme déjà les fans. Le jeu étant de retour près de six ans après sa disparition, le public se demande à quoi il peut s’attendre de la série qui a un nouveau look et une nouvelle sensation. PopCulture.com a récemment rencontré Hosea Chanchez qui joue dans le redémarrage de Paramount +, The Game en tant que Malik Wright. Révélant ce que l’émission entraînera sur le service de streaming, Chanchez taquine que ce n’est que le début de bonnes choses à venir.

« Nous l’appelons familier, mais frais ici », a déclaré Chanchez à PopCulture. « Vous allez voir de nouveaux joueurs et de nouveaux acteurs vraiment intéressants et vraiment talentueux dans ce monde, et c’est le truc, je veux que tout le monde embrasse la nouveauté parce que la vérité est que le monde doit s’étendre, et il doit grandir d’une certaine manière. »

Chanchez a félicité les gens dans les coulisses pour garder certains des anciens membres de la distribution et continuer l’histoire qui s’est terminée en 2015. « Nous aurions pu [done] le spectacle avec le jeu et vient de le faire de tout nouveaux personnages; les gens le font tout le temps », a-t-il déclaré. « Mais je pense que la considération pour, je connais la considération pour les fans de [Mara Brock Akil] et [Devon Greggory] font partie de la raison pour laquelle nous avons pu guider le spectacle de cette manière, et dans cette direction est juste parce que, d’une certaine manière, une lettre d’amour pour tous ceux qui ont soutenu ce spectacle au fil des ans et aussi au monde de la NFL, comme à nos joueurs. C’est notre façon de dire merci pour ce qu’ils font en créant un espace dans le monde de l’art qui représente leur vie et leur combat. »

Déménagé de San Diego à Sin City, The Game revient à Paramount+ avec un mélange de nouveaux joueurs et de certains acteurs originaux pour offrir un examen moderne de la culture noire, changeant et évoluant continuellement à travers le prisme du football professionnel. Le personnage de Chanchez, Malik, est « un triple champion et futur membre du Temple de la renommée; Malik est prêt à prendre sa retraite et à se concentrer sur la construction de la prochaine étape de sa carrière, pour, espérons-le, devenir propriétaire d’une franchise ». Chanchez est de retour avec Wendy Raquel Robinson, qui incarne la mère et agent de Malik, Tasha Mack. L’acteur de 42 ans a déclaré qu’il était heureux de travailler à nouveau avec Robinson à cause de ce qu’elle apporte à la table.

« Je suis probablement l’un des hommes les plus chanceux dans ce domaine, à mon avis, parce que Wendy est juste une artiste brillante. Elle est absolument l’une des personnes les plus talentueuses avec qui j’ai jamais été sur le plateau, et elle élève tout le monde avec qui elle est dans la scène avec. Vous ne pouvez pas entrer dans la scène avec Wendy Raquel Robinson. » De nouveaux épisodes de The Game seront disponibles tous les jeudis sur Paramount+.