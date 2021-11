La star de ‘The Game’ Hosea Chanchez détaille sa réaction au retour après une interruption de 6 ans (exclusif)

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

The Game était l’une des émissions les plus populaires sur The CW et BET. La série, qui se concentre sur le football professionnel, s’est terminée en 2015 mais a été relancée et de nouveaux épisodes peuvent être vus tous les jeudis sur Paramount+. PopCulture.com a récemment rencontré Hosea Chanchez, qui joue Malik Wright dans The Game et est un producteur de la série. Il a partagé sa réaction au retour de l’émission après six ans d’absence.

« Eh bien, mon premier instinct initial, et c’est quelque chose qui était en préparation depuis environ trois ans maintenant », a déclaré Chanchez à PopCulture. « Nous avions en fait parlé à différents réseaux et à différents foyers pour l’émission et quelques autres qu’ils allaient se produire, ils ont échoué pour toutes les raisons. Et donc pour avancer rapidement aux jours Paramont +, où nous obtenons un l’occasion de le faire ici, c’était un monde vraiment inattendu, cependant.

« Cette façon dont nous le faisons, c’est une façon vraiment inattendue de le faire, à mon avis. Parce que cela bouleverse le monde avec la façon dont nous tournons la série maintenant. Mais le familier , la familiarité de ce sont ces personnages que nous avons grandi en regardant Tasha et Malik. »

Initialement, The Game allait revenir sur The CW, mais ces plans ont échoué. En septembre 2020, il a été annoncé que The Game revenait sur Paramount+ et la saison comprendra 10 épisodes. Certains des membres originaux de la distribution sont de retour, notamment Chanchez et Wendy Raquel Robinson, qui incarne la mère et l’agent de Malik, Tasha Mack.

« Vous ne pouvez pas entrer dans la scène avec Wendy Raquel Robinson », a déclaré Chanchez lorsqu’on lui a demandé de travailler avec Robinson. « Elle gronde avec le meilleur des meilleurs, de la comédie au drame. Comme si elle tenait son poids. Alors elle rend tout le monde meilleur simplement en étant elle-même, en étant son moi magnifique, merveilleux et magique. Donc pour moi, bien que Wendy et je suis de la famille et nous l’avons été depuis le plus longtemps et nous nous voyons tout le temps, nous parlons tout le temps, nous nous envoyons des SMS, nous sommes très présents dans la vie de l’autre, en dehors du travail et cela depuis 20 ans maintenant . »

Les fans sont heureux que The Game soit de retour pour une autre manche. Mais pour ceux qui n’ont pas regardé la série sur The CW et BET, pourquoi devraient-ils consulter la version rebootée sur Paramount+ ? « Le spectacle se déroule dans le monde du football », a expliqué Chanchez. « Le football est le tissu de la culture américaine et même malgré tout ce que l’agence traverse et a traversé, nous sommes toujours un pays qui aime respecter nos joueurs et le jeu et le sport en général. Alors pourquoi l’émission doit être regardée, c’est parce que le représente la culture, le tissu de ce pays, et pas seulement la culture et le tissu de ce pays, mais les relations et la vie de chaque acteur. »