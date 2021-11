La star de ‘The Game’ Hosea Chanchez révèle son joueur préféré de la NFL (exclusif)

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Hosea Chanchez joue et produit le redémarrage de The Game qui est maintenant diffusé sur Paramount +. Il joue le rôle de Malik Wright, un quart-arrière vedette qui a remporté trois championnats. Le jeu étant axé sur le football professionnel, cela conduit à la question de savoir qui est le joueur / l’équipe NFL préféré de Chanchez? PopCulture.com a récemment rencontré l’acteur de 42 ans qui a révélé qu’il n’était pas seulement un fan de n’importe quelle équipe de la NFL, mais qu’il aimait un grand de tous les temps.

« Je suis un fan de Tom Brady. J’adore le regarder jouer », a déclaré Chanchez à PopCulture. « Ouais. J’adore regarder, j’aime les joueurs. Donc je suis moins sur les équipes contre les joueurs, ce qui est bizarre. Ouais, et j’aime vraiment son esprit sportif. … J’apprécie quiconque fera tout ce qu’il faut pour réussir à leur travail. Bon et mauvais. Pas immoral mais comme non, je ne peux pas faire des choses morales, mais ouais. Ouais. Donc je suis un joueur, je suis un fan de joueur. «

Comme le personnage de Chanchez dans The Game, Brady a eu sa part de succès, remportant sept Super Bowls, cinq prix Super Bowl MVP, trois prix NFL MVP et est le leader de tous les temps de la NFL. Brady a également dû surmonter son lot d’obstacles pour arriver là où il voulait être, tout comme Malik dans The Game.

Le redémarrage de The Game continue l’histoire de Malik et de sa carrière de footballeur professionnel. Il a été transféré à Las Vegas depuis San Diego dans l’espoir de devenir propriétaire et de mettre ses jours de joueur derrière lui. « Je pense que le déménagement à Vegas est tout pour Malik à bien des égards », a déclaré Chanchez. « Cependant, à la fin, cela changera la trajectoire de ce personnage. Cela va le changer comme un changement difficile dans qui il est, ce qui est vraiment cohérent avec ce qui se passe dans la NFL avec nos gars en ce moment dans ce monde. Il y a beaucoup de changements et de changements qui se produisent.

« Beaucoup de gens sont aux prises avec leur vie, leur mortalité, leur famille, leurs droits, qui ils sont, où ils vont et la liberté et tant de choses différentes pour lesquelles nos athlètes se battent en première ligne pendant de nombreuses années. C’est là que se trouve la beauté de tout pour moi. De nouveaux épisodes de The Game seront disponibles tous les jeudis sur Paramount+.