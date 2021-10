La dernière sortie de Good Doctor est une surprise. Quelques mois seulement après la promotion d’Osvaldo Benavides au rang de régulier de la série, l’acteur, qui incarne le Dr Mateo Rendon Osma, quitte la série, a rapporté TVLine lundi. Mateo a été introduit dans la saison 4 et s’est plus tard impliqué dans une relation amoureuse avec le Dr Audrey Lim de Christina Chang.

Sony Pictures Television, qui produit la série, n’a fait aucun commentaire. Les détails de la sortie du personnage sont inconnus. Benavides n’a pas mentionné le rapport sur ses pages Instagram ou Twitter. Benavides, qui est né à Mexico, a fait ses débuts à la télévision américaine avec The Good Doctor après plus de trois décennies à la télévision mexicaine.

(Photo : ABC/Jeff Weddell)

Mateo de Benavides est apparu pour la première fois dans la finale de la saison 4, lorsque le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore) et le reste de l’équipe de l’hôpital St. Bonaventure se sont rendus au Guatemala en mission pour aider les patients d’un hôpital rural. Mateo était un chirurgien local qui s’est lié d’amitié avec le Dr Lim. Après le départ de la membre de la distribution originale de la série, Antonia Thomas, qui jouait le Dr Claire Browne, après la finale de la saison 4, Mateo a été promu au rang de régulier de la série.

Lors de la première de la saison 5, Mateo s’est rendu à San Jose dans l’espoir de commencer une relation amoureuse avec Lim. Elle l’a embauché en tant que chirurgien, mais on a découvert plus tard que Mateo avait des problèmes juridiques, il n’a donc été embauché que sur une base probatoire. Le Dr Marcus Andrew (Hill Harper) a été invité à garder un œil sur Mateo. « En termes de formation, c’est un médecin assez expérimenté », a déclaré le producteur exécutif David Shore à TVLine avant la première de la saison 5. « Mais à cause de son passé, à cause de son histoire, il va devoir apprendre à ravaler un peu sa fierté. »

Le bon docteur a connu une quantité surprenante de rotation des acteurs pour une émission qui vient tout juste de commencer sa cinquième saison. À la fin de la saison 1, Chuku Modu et Beau Garrett sont tous deux partis, tandis que Tamlyn Tomita a dit au revoir à l’hôpital après la saison 2. Jasika Nicole est passée de récurrente à régulière dans la saison 3 pour partir avant le début de la saison 4. Nicholas Gonzales est également parti avant le début de la saison 4. Noah Galvin et Bria Samoné Henderson ont rejoint le casting de la saison 4 et ont également été promus habitués de la série pour la saison 5.

The Good Doctor est basé sur une série sud-coréenne du même nom. Les seules stars restantes de l’épisode pilote sont Highmore, Harper et Richard Schiff. Le spectacle met également en vedette Will Yun Lee, Fionna Gubelman et Paige Spara. Le prochain nouvel épisode, « Rationality », sera diffusé lundi à 22 h HE sur ABC, après Dancing With The Stars.