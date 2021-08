La star de ‘The Hills’ attaquée dans une boîte de nuit

in

La star de Hills, Brody Jenner, s’est récemment retrouvée au milieu d’une situation effrayante. Selon TMZ, Jenner a été attaqué par un homme au hasard alors qu’il fêtait son anniversaire à Las Vegas. On ne sait pas exactement ce qui a conduit à l’attaque.

TMZ a rapporté que Jenner fêtait son 38e anniversaire à Las Vegas vendredi lorsque la situation s’est dégradée. Un témoin qui se trouvait à proximité au moment de l’altercation a déclaré à la publication que tout avait commencé lorsqu’un homme s’est précipité sur Jenner et ses amis, qui étaient assis dans la section VIP. La star de télé-réalité semblait être la cible, car l’homme l’a attaqué puis l’a mis dans une prise de tête. Après que Jenner, la sécurité et son équipage aient repoussé l’homme, les choses se sont finalement arrangées. Mais, TMZ a noté qu’avant que Jenner et l’homme ne soient finalement séparés, l’homme de 38 ans a piétiné l’homme.

Quant à ce qui s’est passé après cette altercation, personne n’aurait été arrêté. La sécurité aurait été en mesure de calmer suffisamment les choses pour qu’il n’y ait plus d’incident. Jenner n’a pas commenté la nouvelle, mais il a fait la chronique de ses célébrations d’anniversaire sur les réseaux sociaux. Sur son histoire Instagram, Jenner a remercié Resorts World Las Vegas, AYU Dayclub et Zouk Group pour avoir organisé ses festivités, selon The Sun. Il a également écrit: “Je vous aime les gars. Merci d’avoir rendu mon anniversaire spécial.”

Alors que Jenner s’est récemment retrouvé dans une situation délicate, sa famille serait en pleine célébration pour une raison très spéciale. Deux de ses frères et sœurs, Burt Jenner et Kylie Jenner, auraient agrandi leur famille. TMZ a rapporté vendredi que Kylie attendait son deuxième enfant avec Travis Scott. Les deux partagent déjà leur fille Stormi, 3 ans. Une source ayant une connaissance directe de l’actualité a déclaré au média que Kylie en était aux “très premiers stades” de sa grossesse et qu’elle ne connaissait pas encore le sexe de son bébé.

Depuis l’annonce de la nouvelle, le père de Kylie, Caitlyn Jenner, s’est exprimé. Même si elle n’a pas dit directement que son plus jeune enfant était enceinte, elle a dit qu’elle avait un autre petit-enfant en route, par PEOPLE. Elle a déclaré, alors qu’elle était en campagne électorale au milieu de sa candidature pour devenir le prochain gouverneur de Californie, “Dix-huit petits-enfants. Je n’arrête pas de dire aux filles – elles ne sont pas trop excitées à ce sujet, mais – je veux y aller pour 30. Trente petits-enfants. un nombre rond. Je viens d’apprendre l’autre jour que j’en ai un autre dans le four. Oui, je l’ai découvert l’autre jour. Donc c’est 19, donc nous n’avons que 10 à faire.