Whitney Port est enceinte et attend un enfant avec son mari, Tim Rosenman. Dans une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Port mercredi, la star de Hills: New Beginnings, 36 ans, a partagé en larmes qu’elle était enceinte de sept semaines, bien qu’elle ait admis qu’elle craignait que cette grossesse ne soit « malsaine » après avoir subi deux fausses couches déchirantes. et une grossesse chimique dans le passé.

Alors que Port a déclaré dans le clip que la grossesse « est censée être évidemment très excitante », une récente visite chez le médecin les a « effrayées » pour la santé de leur bébé. Alors qu’elle luttait pour retenir ses larmes, la star de télé-réalité a expliqué qu’en raison de son « histoire de fausses couches », elle était « allée chez le médecin et la surveillait … et tout allait bien jusqu’à hier ». Selon Port, lors de sa récente échographie, son médecin a découvert que « ce qui se passait là-bas n’était pas là où c’était censé être, étant donné la semaine où je suis ».

Port, qui a déclaré que son OB-GYN était « un gars incroyable, sensible et doux », a poursuivi en partageant que le spécialiste « a dit qu’il était pessimiste à propos de cette grossesse ». Il a été recommandé à la star de Hills « de faire une prise de sang », et Port a déclaré qu’elle « obtiendrait les résultats sanguins aujourd’hui et verrait si les chiffres augmentent ou diminuent ». Cependant, son médecin pensait « qu’ils vont probablement tomber. Et il me fait venir pour une autre échographie lundi ».

« Mais la morale de l’histoire est qu’il s’agit probablement d’une autre grossesse malsaine », a-t-elle poursuivi. « C’est une si grande partie de nos vies en ce moment, et cela affecte tout, physiquement et mentalement et tout ce que nous faisons. Et c’était juste comme une opportunité de le partager, parce que je ne pouvais pas rester assis ici et continuer avec ma vie et ne pas la partager. Et je sais qu’il y a probablement tellement de gens qui ont dû faire face à cela. «

L’animatrice du podcast With Whit, qui s’est assise aux côtés de son mari pendant toute la durée de la vidéo, a déclaré qu’elle était « extrêmement reconnaissante » pour leur fils de 4 ans, Sonny Sanford, mais qu’elle avait « peur pour moi, ma confiance et ma valeur personnelle et ce que cela signifie pour cela, et aussi pour ne pas être en mesure de donner à cette famille ce que je pense être le meilleur pour elle. » Elle a ajouté : « les émotions sont évidemment très compliquées ».

Dans la section commentaires de la vidéo, l’auteur de True Whit a révélé qu’elle et Rosenman, qu’elle a épousée en 2015, ont reçu de bonnes nouvelles du médecin. Selon Port, le médecin « a en fait vu un embryon et un battement de cœur, ce à quoi nous ne nous attendions pas ». Le couple – qui a révélé en 2019 avoir fait une fausse couche avant de révéler plus tôt cette année en janvier qu’il avait subi une autre perte de grossesse – a déclaré qu’il « voulait vous tenir au courant simplement parce que, je pense que pour nous deux, nous avons envie de garder cela secret c’est bizarre et mal. Partager cela avec vous, c’est juste. «