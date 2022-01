La star de « The Mack » Max Julien est décédée à 88 ans

Max Julien, star du film The Mack de 1973 et l’un des visages les plus célèbres de l’ère du cinéma Blaxploitation des années 1970, est décédée samedi. Il avait 88 ans.

L’équipe de relations publiques de Julien a déclaré à TMZ sa femme Arabelle Julien l’a trouvé tôt samedi matin. Arabella a déclaré au Hollywood Reporter que son mari avait été déclaré mort samedi à l’hôpital Sherman Oaks.

Sa cause de décès n’a pas été signalée.

Max Julien joue dans The Mack (1973). (Crédit : IMDb)

« Au cours des décennies de carrière de Julien, il était connu pour son audace, son honnêteté et sa franchise », a écrit l’équipe publicitaire de l’acteur dans une déclaration à TMZ. «Il vivrait et dirait sa propre vérité à la fois professionnellement et en privé. Il était considéré comme un « homme parmi les hommes » rare.

Né à Washington DC en 1933, Julien a endossé son rôle déterminant dans la carrière de Goldie, un ex-détenu et proxénète bavard, dans The Mack il y a plus de quatre décennies. Le personnage est devenu si emblématique, avec d’autres légendes de la Blaxploitation telles que Dolemite et Superfly, qu’il fait toujours partie de la culture pop américaine à ce jour.

Julien a canalisé l’essence de Goldie pour incarner Oncle Fred dans How to Be a Player de Def Jam, le film de Bill Bellamy de 1994 sur un autre homme à femmes professionnel.

Producteur et scénariste de bandes dessinées David F. Walker, qui était ami avec Julien, a été parmi les premiers à partager la nouvelle de son décès sur les réseaux sociaux samedi.

« J’ai rencontré Max en 1996 », a écrit Walker sur Instagram. « C’était un être humain formidable, et nous avons eu tellement de conversations incroyables. Il était brillant, hilarant et charismatique… RIP »

Julien a écrit le scénario de Cleopatra Jones, un autre classique de l’ère de la Blaxploitation. Ses autres crédits d’acteur incluent The Black Klansmen (1966), Psych-Out, Getting Straight (avec Candice Bergen), Thomasine & Bushrod, dans lequel il a joué avec sa partenaire de l’époque, l’actrice Vonetta McGee, The Mod Squad, The Bold Ones: The Protectors et One on One.

Êtes-vous abonné au podcast du Grio « Dear Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !