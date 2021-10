La star de “The Morning Show”, Reese Witherspoon, s’exprime sur le baiser inattendu de Bradley

Trois épisodes dans la saison 2 de The Morning Show sur Apple TV, et il y a déjà eu un baiser surprenant. Alors que les téléspectateurs sont présentés à Laura Peterson (Julianna Margulies), présentatrice de presse ouvertement homosexuelle de l’UBA, ils prennent conscience d’une certaine intensité qui semble éclater entre elle et Bradley alors qu’ils prennent la route pour couvrir les élections. Tout se termine par un baiser inattendu entre les deux.

“C’est tellement inattendu et c’est tellement typique de Bradley de faire quelque chose d’aussi inhabituel par désespoir”, a déclaré Margulies à Entertainment Tonight. “Et le fait que Laura – quand Bradley dit, ‘Oh, je suis désolé.’ — Laura dit : “Euh, c’est bon” et y retourne tout de suite, j’ai adoré.” Margulies dit au média que Witherspoon est celui qui a initialement approché le showrunner Kerry Ehrin avec l’idée. “C’était une histoire importante pour nous tous et très importante pour Reese à explorer”, dit-elle, notant que le résultat est “très honnête et beau”.

On dirait que Bradley sort de sa relation amoureuse de la saison 1 avec Cory. Le baiser marque le point de départ de l’exploration sexuelle de Bradley en tant que personne avec une identité queer, qui sera vue tout au long de la saison. Witherspoon dit qu’elle a été inspirée par l’un des voyages de découverte de soi de son amie. “Je n’entre pas trop dans l’histoire de mon ami, mais j’ai une petite amie qui dans la quarantaine est devenue très curieuse à propos de sa sexualité et a commencé à ne pas se sentir gênée par les opinions des autres à son sujet”, a expliqué Witherspoon. “J’ai donc pensé que ce serait une idée intéressante pour Bradley d’être curieux et aussi plus ouvert.”

“L’une des choses vraiment intéressantes à propos du personnage de Bradley, c’est qu’elle a du mal à revendiquer qui elle est”, poursuit-elle. “Elle n’aime pas parler de sa famille parce que son frère est toxicomane, sa mère est alcoolique et elle se sent gênée et honteuse [by them]. Et s’identifier comme quoi que ce soit est difficile pour son personnage. Et donc cela a vraiment ajouté une autre dimension à qui elle était.”