La star de « The Office » David Koechner arrêtée pour conduite en état d’ébriété signalée le soir du Nouvel An

L’acteur David Koechner a été arrêté pour conduite présumée avec facultés affaiblies le jour de la Saint-Sylvestre. Koechner aurait été arrêté vers 15 heures vendredi à Simi Valley, en Californie. Koechner est surtout connu pour ses rôles dans les films Anchorman et The Office.

Après son arrestation, Koechner a été incarcéré dans le comté de Ventura à 17 heures, heure du Pacifique, rapporte TMZ. Son véhicule a été remorqué par les autorités. Des sources policières ont déclaré à TMZ avoir répondu à un appel concernant un conducteur erratique et un agent de patrouille a trouvé Koechner au volant. Il aurait heurté un panneau de signalisation avant d’être arrêté. L’acteur aurait échoué aux tests de sobriété sur le terrain.

Koechner a été libéré vers 5 heures du matin, samedi matin. TMZ a ensuite publié des photos de Koechner dans une station-service dimanche matin. Sa voiture a subi des dommages du côté passager, mais il n’est pas clair si les dommages ont été causés lors de l’incident de vendredi. Koechner n’a aucune arrestation préalable pour conduite avec facultés affaiblies, du moins en Californie, selon TMZ.

Koechner, 59 ans, est surtout connu pour avoir joué des personnages exubérants et sauvages comme le présentateur sportif Champ Kind dans Anchorman: The Legend of Ron Burgundy et Anchorman 2: The Legend Continues. Il a également joué le rôle de l’ami inapproprié de Michael Scott, Todd Packer, dans The Office. Les autres crédits de Koechner incluent Get Smart, The Goldbergs, F Is For Family, The Epic Tales of Captain Underpants, Drunk History, Another Period, Twin Peaks, Regular Show et Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby.

L’humoriste n’a pas commenté son DUI. Il doit commencer une tournée de stand-up le 6 janvier à Rochester, New York, et a des dates prévues jusqu’en mai. On ne sait pas si son arrestation pour conduite en état d’ivresse aura un impact sur la tournée. Il a fait la une des journaux en janvier 2020 après avoir demandé le divorce de sa femme de 22 ans, Leigh Koechner. Ils partagent cinq enfants, Charlie, Margot, Sargent, Audrey et Eve.

Il y a eu un buzz au sujet d’un renouveau ou d’un redémarrage de The Office pendant des années, compte tenu de la popularité continue de la série. En août 2021, Susan Rovner, responsable du contenu de la NBCU, a déclaré à Deadline que la seule façon dont cela se produirait serait si le showrunner de la série originale Greg Daniels voulait le faire. Bien que The Office soit une adaptation de la série britannique originale de Stephen Merchant et Ricky Gervais, Daniels a été crédité d’avoir réussi à amener le format aux États-Unis. Peacock de NBCUniversal a dépensé 500 millions de dollars pour récupérer les droits de diffusion de l’émission après sa diffusion réussie sur Netflix.