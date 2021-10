L’acteur du Ranch Kelli Goss, qui joue également dans United States of Ali de CBS, a épousé l’avocat Justin Wilmers en septembre. Le couple s’est fiancé en juillet 2020, quelques jours seulement après que Wilmers a célébré son anniversaire. Goss, 29 ans, avait un rôle récurrent dans The Ranch dans le rôle de Heather Roth et joue maintenant Vanessa dans United States of Al.

Goss a partagé une photo en noir et blanc d’elle-même et de Wilmers le 12 septembre, confirmant que les deux se sont mariés. « Mari et femme », a-t-elle écrit dans la légende, ajoutant un emoji coeur blanc. Le 10 octobre, le couple a célébré son premier anniversaire, Goss publiant un bref teaser de leur vidéo de mariage, tourné à Cielo Farms à Malibu, en Californie. Quatre jours plus tard, l’un des amis proches de Goss s’est également marié. « Je vous recommande vivement de vous marier le même mois que vos meilleurs amis. C’était comme si la fête ne s’arrêtait jamais ET nous organisons des voyages d’anniversaire ensemble chaque année pour le reste de notre vie », a-t-elle écrit.

De nombreux fans de Goss ont félicité l’heureux couple. « Félicitations, vous êtes tous les deux magnifiques », a écrit un fan. « Un couple MAGNIFIQUE à tomber mort. Félicitations Kel. Tellement heureux pour vous !! » un autre a écrit. « Félicitations ! Vous avez l’air absolument parfait ! J’ai hâte d’en savoir plus ! » a commenté un autre utilisateur d’Instagram. « Félicitations, magnifique ! Tellement heureux pour vous », a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Wilmers et Goss ont annoncé leurs fiançailles le 25 juillet 2020, lorsque Goss a publié une collection de photos de leur proposition au bord de la plage. Les fiançailles ont eu lieu quelques mois après que Wilmers ait survécu à un accident presque mortel lors de leur voyage de la Saint-Valentin à Big Bear Mountain Resort en Californie. Il a été hospitalisé quelques jours avant d’être libéré. Goss a remercié ses fans pour leur soutien. Cela a signifié tellement et a été une grande distraction pendant que j’étais coincé à l’hôpital. Merci, merci, merci », avait-elle écrit à l’époque.

Goss est apparue pour la première fois à la télévision dans un épisode de My Name is Earl en 2007. Elle a finalement décroché un rôle à long terme dans Big Time Rush de Nickelodeon, avec 18 épisodes entre 2010 et 2013. Elle a également joué Courtney Sloane dans 83 épisodes de The Young. et les agités. Dans The Ranch, elle a joué Heather Roth, la sœur de Darlene Roth de Molly McCook et la fille de Mary Roth de Megyn Price.

Aux États-Unis d’Al, Goss incarne Vanessa, l’ex-épouse de Riley de Parker Young. L’émission est centrée sur l’amitié entre le vétéran de la Marine Riley et Awalmir « Al » Karimi (Adhir Kalyan), un interprète afghan qui a travaillé avec Riley en Afghanistan. Riley vit avec son père, Art (Dean Norris) après que Vanessa a demandé le divorce. Elizabeth Alderfer joue le rôle de Lizzie, la sœur de Riley, et Farrah Mackenzie joue la fille de Riley et Vanessa, Hazel. La deuxième saison de l’émission est diffusée les jeudis à 20 h 30 HE sur CBS.