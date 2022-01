La star de « The Sopranos » rejoint la saison 2 de la série à succès HBO

Lorsque la deuxième saison de White Lotus ouvrira ses portes, un visage familier des téléspectateurs de HBO sera là pour les rencontrer. La star des Sopranos Michael Imperioli a été choisie pour la saison 2 de The White Lotus dans le rôle principal, a rapporté Deadline mercredi. Le lotus blanc a été un succès surprise pour HBO et était initialement prévu comme une série limitée avant que son succès n’incite HBO à renouveler l’émission en tant que série d’anthologie.

Le lotus blanc a été écrit, réalisé et créé par Mike White (Éclairé) et centré sur un groupe de vacanciers visitant un complexe hawaïen fictif pour échapper à la réalité, pour se retrouver face aux démons qu’ils se cachaient les uns des autres. La deuxième saison devrait se dérouler dans un autre complexe et introduire un nouveau lot de personnages. Le seul personnage de la saison 1 qui devrait revenir jusqu’à présent est Tanya McQuoid, interprétée par Jennifer Coolidge. Des sources ont déclaré que la saison 2 de TVLine pourrait se dérouler dans un complexe en Europe.

Imperioli a été choisi pour incarner Dominic Di Grasso, qui voyage avec son père âgé et son fils, récemment diplômé de l’université. L’acteur est surtout connu pour sa performance primée aux Emmy Awards en tant que Christopher Moltisanti dans Les Sopranos. Il a contribué au travail de voix off pour le film prequel de Sopranos de David Chase The Many Saints of Newark l’année dernière. Imperioli développe également son propre projet HBO qui s’inspire vaguement de ses propres expériences en tant que bouddhiste pratiquant. Il tourne actuellement This Fool de Hulu. Il est récemment apparu dans Blue Bloods.

Le White Lotus a fait ses débuts en juillet et est rapidement devenu un succès pour HBO et HBO Max. Même avant la diffusion de la finale le 15 août, White a confirmé à TVLine qu’il était question de renouveler l’émission. À l’époque, il avait déclaré qu’il « voudrait » faire une autre saison avec de nouveaux personnages et seulement une poignée de stars de la première saison.

« Je ne pense pas que vous puissiez avoir de manière crédible [all the Season 1 guests] sur les mêmes vacances à nouveau « , a déclaré White. » Mais peut-être que cela pourrait être une chose de type univers Marvel, où certains d’entre eux reviendraient. » Il a également noté qu’ils n’avaient signé que des accords d’un an avec le casting, donc » Je dois découvrir qui est même disponible. »

Outre Coolidge, l’ensemble de la distribution de la saison 1 comprenait également Murray Bartlett, Connie Britton, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacey, Brittany O’Grady, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney, Steve Zahn et Molly Shannon. Bartlett et Coolidge ont tous deux été nominés pour leurs performances aux Critics’ Choice Television Awards. La saison complète est disponible en streaming sur HBO Max.