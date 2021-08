La star de “The Suicide Squad” fait l’objet d’une enquête pour viol présumé

L’acteur de Suicide Squad Joel Kinnaman fait actuellement l’objet d’une enquête en Suède pour une accusation de viol contestée. Kinnaman, mieux connu pour son travail dans Suicide Squad et The Killing, a abordé les accusations dans un long post sur Instagram vendredi où il a révélé qu’il avait déposé une ordonnance d’interdiction ce matin “contre une femme qui a menacé de me blesser physiquement et ma famille et mes proches et en tentant de m’extorquer de l’argent et d’autres choses de valeur.”

Son accusatrice est Gabriella Magnusson, une mannequin suédoise qui utilise le nom de scène Bella Davis. Kinnaman a allégué qu’il “avait eu une brève relation amoureuse” avec elle en 2018, mais elle a plus tard “recouru à la menace de publier de fausses informations à mon sujet – y compris que j’avais eu des relations sexuelles avec elle contre son gré – à moins que je ne capitule devant ses demandes”. Davis allègue que Kinnaman l’a violée et a nié avoir “jamais menacé ou demandé de l’argent” dans une déclaration à PEOPLE. Sur son compte Instagram, elle a affirmé que Kinnaman “mentait” et elle a dit à son équipe qu’elle “avait choisi d’aller voir les flics”. [and] c’est pourquoi ils inventent des choses.”

E! News a rapporté mercredi que le parquet suédois avait confirmé qu’une enquête sur les accusations portées contre Kinnaman n’en était qu’à ses débuts. “Le procureur a reçu l’affaire aujourd’hui et n’a pratiquement pas pu l’examiner. Elle a dit qu’il fallait d’autres questions d’enquête avant qu’elle puisse prendre une décision”, ont indiqué les autorités à E! Nouvelles via un porte-parole. L’avocat de Kinnaman a également dit à E! News dans un communiqué que l’acteur “coopérera avec la police pour blanchir son nom”.

“Les documents judiciaires que M. Kinnaman a déposés indiquaient, entre autres, que Mme Davis menaçait de publier de fausses informations sur M. Kinnaman – y compris qu’il avait eu des relations sexuelles avec elle contre son gré – à moins qu’il ne capitule devant ses exigences monétaires et autres, qui comprenait des présentations à Hollywood, un parrainage de visa de travail, une coche de vérification bleue sur Instagram, et plus encore », a expliqué l’avocat de Kinnaman. “M. Kinnaman coopérera avec la police pour blanchir son nom.”

Après la fin de leur relation amoureuse, Magnusson « a eu recours à la menace de publier de fausses informations à mon sujet – y compris que j’avais eu des relations sexuelles avec elle contre son gré – à moins que je ne capitule devant ses exigences », affirme Kinnaman dans sa déclaration Instagram. Il a écrit que les deux avaient eu des relations sexuelles consensuelles à New York en novembre 2018 et à nouveau en décembre 2018, mais qu’ils n’avaient pas passé la nuit ensemble car il devait se lever tôt pour travailler le lendemain. Elle lui aurait envoyé un texto disant qu’elle était “dérangée” qu’il ne soit pas resté la nuit ou qu’il n’ait pas vérifié avec elle “pour s’assurer qu’elle rentrait bien chez elle en toute sécurité”.

Magnusson a demandé à rencontrer Kinnaman en 2019 et 2020 et a envoyé “du contenu sexuellement explicite, mais j’étais en couple à ce stade, donc je n’ai pas répondu”, affirme l’acteur. Cependant, elle a continué à le contacter, lui envoyant des messages qui « sont devenus plus hostiles, menaçants et effrayants avec le temps ». Ils ont finalement eu une conversation téléphonique le 25 juillet 2021, Magnusson sachant qu’elle était enregistrée. Elle a “plus d’une fois reconnu que le sexe était consensuel” lors de l’appel, mais elle a tout de même menacé de dire aux médias que c’était “contre sa volonté” s’il ne répondait pas à ses demandes.

“À un moment donné, elle a déclaré:” Savez-vous combien d’argent je gagnerais et à quel point je serais célèbre si j’allais dans la presse? “”, a écrit Kinnaman. “Elle a également proféré des menaces de violence physique contre moi et ma famille par elle-même et d’autres, y compris son frère, un criminel condamné, qui a pointé un fusil sur mon manager.” Les menaces de violence de Magnusson contre sa famille et ses proches “deviennent si graves et spécifiques que j’ai senti que je n’avais d’autre choix que de demander une ordonnance restrictive”, a-t-il écrit. À la fin de la déclaration de Kinnaman, il a souligné qu’il se tenait « aux côtés de toutes les victimes d’agression sexuelle ». Il a réitéré qu’il avait eu des relations sexuelles consensuelles avec Magnusson, ajoutant: “Et maintenant, c’est une tentative d’extorsion. Plus important encore, c’est une menace pour la sécurité de ma famille et de mes proches, ce qui sera toujours ma priorité absolue.”

Kinneman a été marié à Cleo Wattenstrom de 2015 à 2018 et s’est fiancé au mannequin Kelly Gale en janvier. Il joue le rôle de Rick Flag dans The Suicide Squad, maintenant dans les salles et sur HBO Max. Il est l’un des rares acteurs à reprendre leurs rôles de la Suicide Squad 2016, aux côtés de Jai Courtney, Margot Robbie et Viola Davis.