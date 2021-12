La star de ‘The Voice’ propose une mise à jour majeure après avoir subi de graves blessures

La chanteuse de Voice Wendy Moten se remet d’une opération chirurgicale parce qu’elle s’est cassé le coude droit et s’est fracturé la main gauche lors de l’épisode du 23 novembre. Moten a subi son intervention au Vanderbilt University Medical Center de Nashville vendredi et a déclaré aux fans mardi qu’elle avait hâte de reprendre le spectacle. Le natif de Memphis, 57 ans, était le finaliste de la saison 21 de The Voice et membre de l’équipe de Blake Shelton.

Vendredi, Moten a partagé une vidéo filmée alors qu’elle se rendait à Vanderbilt. « Aujourd’hui, c’est le jour », a-t-elle déclaré au début du clip, note Country Now. Elle voulait se « remettre aux affaires » et avait hâte de se rétablir. « J’ai demandé à l’un des meilleurs chirurgiens de Vanderbilt de se préparer à travailler sur mon bras », a-t-elle déclaré.

Après l’opération, Moten a déclaré aux fans qu’elle était impatiente de se remettre au travail et a annoncé son intention de collaborer avec Shelton. « Compter les jours jusqu’à ce que je sois complètement rétabli de mon opération au coude afin que je puisse me remettre au travail, terminer l’enregistrement de ma nouvelle musique et jouer en direct », a-t-elle écrit mardi. « Je vous tiendrai certainement tous au courant et j’espère qu’il y a quelque chose en préparation avec [Shelton] trop!!! Doigts croisés. »

Au cours de l’épisode en direct du 23 novembre, Moten a trébuché sur un haut-parleur et est tombée violemment sur son bras. Elle a dit plus tard à l’hôte Carson Daly qu’elle allait bien et pensait que son bras n’était que « un peu meurtri ». Le chanteur a vite découvert que c’était plus grave et qu’une intervention chirurgicale serait nécessaire. Après la finale, elle a dit à PEOPLE qu’elle envisageait de se faire opérer alors qu’elle était encore en Californie, mais a décidé de la faire plus près de chez elle après la fin de la saison.

« J’ai été en pourparlers avec le médecin de Vanderbilt, et ils ont tout », a-t-elle déclaré au magazine le 14 décembre. et puis ‘si je ne gagne pas’, ils ont un rendez-vous pour cette opération. Je vais subir une opération dans quelques jours ou la semaine prochaine.

Moten est le plus vieux concurrent à avoir atteint la finale de The Voice. Elle a commencé à chanter des chœurs pour des stars au début des années 1990 et a même fait la première partie de Michael Bolton en 1992. Son single « Come In Out of the Rain » de 1992 a été un succès modéré aux États-Unis, mais a atteint le Top 10 au Royaume-Uni. Moten a joué avec Kenny Rogers, Michael McDonald, John Oates, Julio Iglesias, Faith Hill, Tim McGraw et Martina McBride.